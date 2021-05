Darum verspätet sich der Erixx zwischen Uelzen, Gifhorn und Braunschweig

Kreis Gifhorn

Bahnpendler haben mit Verspätungen beim Erixx zwischen Uelzen, Gifhorn und Braunschweig Probleme, und das wird noch ein bisschen andauern. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Grund sind Probleme auf der Strecke im Nordkreis.

Zwischen Vorhop und Schönewörde gebe es auf der eingleisigen Strecke sogenannte Langsamfahr-Stellen, so Erixx. Grund seien Schäden am Bahndamm. „Die DB Netz AG plant, diese Schäden in der kommende Woche zu beheben, so dass Erixx dann wieder mit der gewohnten Geschwindigkeit zuverlässig fahren kann“, teilte ein Erixx-Sprecher mit „Wir bitten die Fahrgäste um einige Tage Geduld. An fast allen Bahnhöfen funktionieren die Umsteige von und in die Busse trotz kleiner Verspätungen.“

Von unserer Redaktion