Gifhorn

Schöne neue Fußballkneipen-Welt: Immer mehr Spiele, unterschiedliche TV-Anbieter, immer weniger Gaststätten, die übertragen. In der Stadt Gifhorn ist das Angebot inzwischen handverlesen. Und wenn die Preise weiter nach oben gehen, wird es vielleicht bald keine Kneipe mehr geben, wo Fans gemeinsam am Bildschirm beim frisch gezapften Bier die Spiele live verfolgen können.

Waren das noch Zeiten: Bis 2013 hat Holger Hirsch 189 Euro im Monat dafür bezahlt, dass er in seiner Innenstadt-Kneipe H1 Fußball live zeigen konnte. „Dann kamen die Sprünge nach oben.“ Seit der neuen Spielsaison ist er mit 720 Euro dabei. Bei Malibu-Chef Thomas Hepe hat sich der Betrag auf mehr als 1 000 Euro innerhalb von zehn Jahren vervierfacht.

Muss jetzt Sky und DAZN bezahlen: Holger Hirsch vom H1 ist einer der letzten Kneipiers in Gifhorn mit Live-Fußball-Übertragungen. Quelle: Sebastian Preuß/Ina Fassbender dpa Archiv

Die Preise sind das eine, doch es gibt noch ein neues Problem: verschiedene Anbieter. „Sky überträgt am Samstag alle Bundesliga-Spiele“, schlüsselt Hirsch mal auf, wer wann was sendet. Die Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag laufen jetzt aber bei DAZN. „Dafür braucht man Lan/WLan, es läuft übers Internet.“ Die Zweite Bundesliga läuft komplett bei Sky, die Champions League am Dienstag und Mittwoch wieder bei DAZN, bis auf ein Spiel am Dienstag, für das Amazon den Zuschlag bekommen hat. „Amazon läuft Gott sei Dank in Kooperation mit Sky.“

Durch die verschiedenen Anbieter wird es für die Kneipen kompliziert

Gäbe es wenigstens einen einheitlichen Decoder, seufzt der H1-Wirt. Er muss nämlich ständig umstöpseln zwischen Sky und DAZN. Mark Zierold vom Alt Gifhorn hat jetzt dagegen den Stecker gezogen. „Wir sind ausgestiegen.“ Die ersten drei Spieltage habe das Alt Gifhorn noch Fußball gezeigt. Es habe kaum Resonanz gegeben, weil sich wohl während des Lockdowns die Gäste privat mit Sky und Co. für Zuhause eingedeckt haben. Abgesehen vom steigenden Preis sei es mit verschiedenen Anbietern auch einfach zu kompliziert geworden. In Stein gemeißelt sei der Live-Fußball-Abschied noch nicht, man wolle mal ein Jahr abwarten.

Hepe bleibt noch dabei. „Ich warte ab, rechne viel und gucke.“ Live-Fußball sei immer noch ein wichtiger Faktor für die vom Lockdown arg gepeinigte Gastronomie, auch wenn sich mehr Leute mit Angeboten für Zuhause eindecken. Beim VfL-Spiel neulich „war der Laden brechend voll, und die Leute haben auch etwas gegessen“. Gerade an den vergangenen Wochenenden habe es interessante Begegnungen gegeben. Fußball sei an zehn Stunden hintereinander gelaufen. „Da sind immer Leute da.“ Doch auf der anderen Seite steht der Aufwand. „Was soll ich noch alles machen? Es ist nervig.“

Fußball in Gemeinschaft: „Es macht ja auch mehr Spaß“

Auch Hirsch bleibt erstmal bei den Live-Übertragungen. Er hofft, dass Eintracht Braunschweig in die zweite Liga aufsteigt. „Bei mir sind viele Eintracht-Fans.“ Es sei immer noch angesagt, in Gemeinschaft zu gucken. „Es macht ja auch mehr Spaß.“ Das habe er selbst gemerkt, als er im Lockdown auf dem Sofa sein privates Sky-Angebot nutzte.

Großes Geschäft: „Es werden immer horrendere Summen abgerufen“

Doch auch Hirsch hat seine Schmerzgrenze. „Es werden immer horrendere Summen abgerufen.“ Die Ausgaben der Clubs machten die Übertragungsrechte teurer – und damit die Preise für die Kunden. „Ich denke nicht, dass man dagegen etwas machen kann.“ Bis auf Steckerziehen. Bei mehr als 1 000 Euro im Monat könnte es im H1 soweit sein.

Von Dirk Reitmeister