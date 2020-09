Darum steht ein aufblasbarer, roter Panzer in Gifhorn

Gifhorn

Der aufgeblasene Friedenspanzer der Linken stand jetzt auf dem Schillerplatz und zog die Blicke der Gifhorner auf sich. Ein kleine zweistellige Zahl an Zuhörern hörte dem Bundestagsabgeordneten Diether Dehm zu, der über ein breites Themenspektrum sprach – der Weltfrieden stand im Vordergrund.

„Wir haben freundschaftlichen Kontakt und er war nun schon öfter bei Veranstaltungen in der Stadt dabei“, erklärt die ehemalige Sprecherin des Gifhorner Linken-Kreisverbandes Marion Köllner den Auftritt Diether Dehms. Der ist Bundestagsabgeordneter und hielt seine Rede vor einem großen, roten Luftballon-Panzer, der mit Friedenstauben versehen sowie einem verknoteten Rohr bestückt war. In der Ansprache machte Dehm besonders auf die Rüstungsausgaben der Bundesrepublik sowie auf weltpolitisches Geschehen aufmerksam.

Anzeige

Geld für Rüstungsgüter könnte sinnvoller angelegt werden

Dazu stellten die Veranstalter ein Plakat auf, welches US-Präsident Trump sitzend auf einer großen Rakete zeigt. Neben ihm auf kleinerer Rakete saß Russlands Staatsoberhaupt Vladimir Putin. Der Größenvergleich symbolisierte die unterschiedlich starken Rüstungsausgaben des jeweiligen Staates. Doch damit nicht genug: Zu Beginn stellte Dehm klar, worin er die größte Gefahr für den Weltfrieden sieht – in Feindbildern. Dazu gehöre auch Russland. Als Unternehmer führte er schon oft Dialoge mit Industriellen, und viele stimmten ihm zu, dass die Sanktionen gegenüber dem osteuropäischen Land „nicht förderlich“ seien. Deshalb freue den 70-Jährigen das Bekennen der Bundesregierung zur Nord Stream 2 umso mehr.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Trumps Vorschlag, demzufolge jedes Nato-Mitglied zwei Prozent seines Bruttoinlandprodukts in Verteidigung investieren solle, nachzukommen, wäre gleichfalls nicht förderlich. „Es kann nicht sein, dass wir als Bundesrepublik den Etat für Aufrüstungen erhöhen“, so Dehm. Stattdessen sollte der Geldfluss in diesem Bereich gemindert werden, sodass der Staatshaushalt mehr Rücklagen für dringendere Aspekte bereithalten kann, findet der Bundestagsabgeordnete und begann einige aufzuzählen. Beispielsweise könnten Pflegekräfte ein angemesseneres Gehalt bekommen, die Infrastruktur gestärkt oder das Rentenkonzept verbessert werden.

Jährlich wird an den beginn des Zweiten Weltkrieges erinnert

Dass die Aktion, die nun zum zweiten Mal von der Partei organisiert wurde, stets am 1. September startet, ist kein Zufall. An jenem Datum überfiel das Dritte Reich den polnischen Staat und löste somit den Zweiten Weltkrieg aus. Seit den frühen 1950er wird alljährlich zu Septemberbeginn dem Weltfrieden gedacht. Robert Reitmeier, der aus nächster Nähe zuhörte, bezeichnete die Rede als positiv: „Man muss immer die Wahrheit suchen und Herr Dehm sprach heute wichtige Punkte an mit dem Feindbild Russland“.

Von Hinnerk Jordan