Darum klangen die Orgeltöne in der Gifhorner Nicolaikirche romantisch statt wie gewohnt barock

Gifhorn

Orgeln gelten als – barockes – Kircheninstrument. Dass sie aber noch viel mehr sind, zeigen derzeit die Orgelentdeckertage in Gifhorn. Am Samstag gab es die dritte von insgesamt vier öffentlichen Veranstaltungen. Und die kam symphonisch-romantisch daher.

Kreiskantor Raphael Nigbur hatte für das französisch geprägte Konzert die Kirchenorgel in der Nicolaikirche gegen eine kleinere digitale Orgel getauscht, welche zwischen Altarvorraum und Zuhörerbänken aufgestellt worden war. Die Bänke füllten sich am Samstag allmählich, so mancher Gifhorner, so manche Gifhornerin nutzen zur Mittagsstunde die Gelegenheit auf eine kleine Auszeit. Denn auch das sollte – neben der Entdeckung der Orgel – diese Veranstaltungen sein. „Vor Corona gab es die Atempause zur Mittagszeit hier in der Nicolaikirche, während Corona das Mittagsgebet. Darauf bauen wir heute mit diesem kleinen Konzert auf“, sagte Nigbur. Das „kleine Konzert“ bestand aus der „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel (1685–1759), einer Sammlung von drei Suiten mit Ouvertüre und einundzwanzig Tanzsätzen.

Mit der Digitalorgel sind viele Klang-Spielereien möglich

Nigbur füllte die Kirche mit leichter Leidenschaft im Orgelspiel aus – ähnlich wie bereits beim ersten Konzert der Reihe der Düsseldorfer Musiker Jürgen Kursawa. „Das war grandios. Er hat alle Facetten auf der Orgel gezeigt. Da habe ich selbst noch Ideen rausgeholt“, sagte der Kreiskantor. Und auch die zweite Veranstaltung, Kino und Orgel, bei der ein Stummfilm gezeigt wurde, zu dem Christiane Michel-Ostertun aus Mannheim gespielt hatte, sei ein gutes Beispiel dafür gewesen, was Orgel neben der Kirchenmusik noch leisten könne. „Diese ausgeliehene Digitalorgel hat 50 Register und damit 50 Klangfarben. Damit sind Spielereien möglich wie beispielsweise eine Pauken-Untermalung der Filmszene, in der Frauen ihre Kleidung ausgeklopft haben.“

Nigbur, der selbst durch seinen Klavierlehrer an die Orgelmusik herangeführt worden ist, als er „in der Berufsfindungsphase“ war, ist nach wie vor fasziniert von der klanglichen Vielfalt, die Orgeln bieten. „Da sind diese verschiedenen Klangebenen, die gleichzeitig realisiert werden können beziehungsweise müssen“, schwärmt der Kreiskantor.

Er selbst wird auch die vierte und letzte Veranstaltung der Reihe am Samstag, 16. Oktober, um 17 Uhr in der Gifhorner Nicolaikirche gestalten. Dann ist ein Orgelkonzert für Groß und Klein geplant. „Das wird interaktiv, je nach Stimmungslage. Außerdem werde ich die barocke und die digitale Orgel vergleichen und Einblicke in die Instrumente geben“, so Nigbur. Als Höhepunkt des Konzertes soll es dann „Peter und der Wolf“ in der Orchesterfassung zu hören geben.

Von Thorsten Behrens