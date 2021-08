Darum ist die Ampel am Calberlaher Damm in Gifhorn ausgefallen

Gifhorn

Ampelausfall an der Kreuzung mit Bahnübergang am Calberlaher Damm in Gifhorn: Tage lang waren die Signale für den Straßenverkehr offline. Im Laufe des Dienstags sollten sie wieder leuchten, hatte sich die Stadtverwaltung vorgenommen. Doch dann war es Montag so weit.

Mehrere Tage musste der Verkehr an dem komplizierten Knotenpunkt ohne Ampel auskommen. „Es ist nicht zu Unfällen gekommen“, sagt Marie-Charlott Seffer von der Polizei Gifhorn auf AZ-Nachfrage.

Eigene Technik: Die Signale und Schranken der Bahn waren laut Stadt nicht vom Ausfall der Straßen-Ampel betroffen. Quelle: Lea Rebuschat

Nach eigener Anschauung der AZ vor Ort liegt das auch an der Umsicht jener Autofahrer auf der Fallerslebener Straße, die mit der neuen Verkehrsregelung seit dem Umbau 2019 Vorfahrt haben. Sie ließen zuweilen den Verkehr von der bis 2019 vorfahrtsberechtigten Konrad-Adenauer-Straße gewähren. Einige Autofahrer haben die neue Regelung – abknickende Vorfahrt auf Calberlaher Damm und Fallerslebener Straße – offenbar noch nicht verinnerlicht.

Darum die abknickende Vorfahrtsstraße Die Stadt Gifhorn hat gute Gründe, warum sie mit dem Umbau der Kreuzung mit Bahnübergang am Calberlaher Damm die Vorfahrtsregelung geändert hat. Weil jetzt Calberlaher Damm und Fallerslebener Straße einen Vorfahrtsstrang bilden, ist eine der früher zwei Linksabbiegespuren – eine in den Dannenbütteler Weg, die andere in die Fallerslebener Straße – im Bereich des Bahnübergangs entfallen. Damit fließt im Fall eines Ausfalls der Straßenampel der Verkehr besser ab und räumt so den Gleisbereich zügiger. Früher blockierten sich bei starkem Verkehr die Linksabbieger-Schlangen zuweilen gegenseitig.

Bauarbeiten beschädigten die Hauptkabeltrasse der Ampel

Laut Stadtverwaltung fiel die Ampel am Freitag aus. Die Ursache für den Defekt erinnert an Probleme an der Stromversorgung im Herbst 2019 kurz nach Fertigstellung der neuen Kreuzung mit Bahnübergang. Damals hatte ein Nagelschaden am LSW-Versorgungskabel eine Zeit lang für wiederkehrende Störungen gesorgt. Diesmal waren es laut Stadtsprecherin Rebecca Koch Bauarbeiten, die die Hauptkabeltrasse der Ampel beschädigt haben.

Die Signal- und Schrankentechnik der Bahn sei davon nicht betroffen gewesen, so Koch weiter. Bei Neubauten – zu sehen auch an der Dragenkreuzung und an der B 4 bei Ausbüttel – installiert die Bahn inzwischen eigene Signallichter neben die der Straßenampel, unter anderem auch für Fußgänger. So bleibt der Bahnübergang mitten auf der Kreuzung bei einem Ausfall der Straßenanlage komplett signalisiert und gesichert.

Ampel am Montagnachmittag wieder eingeschaltet

„Die Reparatur der Kabeltrasse hat bereits begonnen“, teilte Koch am Montagmittag weiter mit. Die Stadtverwaltung rechne damit, dass die Anlage im Lauf des Dienstags wieder ans Netz geht. Damit waren die Techniker dann aber am Montagnachmittag so weit.

Von Dirk Reitmeister