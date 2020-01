Viel mehr als nur Bewegung: Ein Besuch beim Tanztee in Gifhorn

Gifhorn

Ein Sonntagnachmittag kann in Gifhorn ganz schön beschwingt sein – etwa beim Tanztee in der Stadthalle. Am Sonntag war es mal wieder soweit. Seniorenbeirat und Stadthalle luden ein, die Live-Band Silver Nights sorgte für die passende Musik.

Schon mehr als 400 Veranstaltungen

Kaum wegzudenken ist der Tanztee in Gifhorn: Im Laufe der Jahre, inzwischen sind es weit über 400 Veranstaltungen, haben sich hier Freundschaften entwickelt und Tanzpaare gefunden. Immer wieder kommen neue Tänzer dazu.

Zur Galerie Mehr als 400 mal hat der Tanztee in Gifhorn schon stattgefunden – über das Tanzen hinaus ist die Veranstaltung für viele auch in anderer Hinsicht wichtig.

Doch nicht nur Paare werden hier angesprochen, die Musik entspricht auch Einzeltänzern. „Oft haben wir hier auch Frauen oder Männer die alleine tanzen oder sich mit Hilfe eines Rollators fortbewegen“, erzählte Grete Fiest, Vorsitzende des Seniorenbeirats.

Abwechslung für Senioren

Alles wird hier möglich gemacht, um Gifhorn ein wenig Abwechslung und Freude zu bereiten. Gerade für Senioren ist das Angebot wichtig. „Es ist für jeden etwas dabei, man kann sich hier austoben oder einfach langsam im Takt der Musik bewegen“, erzählte Werner Sliwinksi, Pressewart des Seniorenbeirats.

Die Geselligkeit ist Trumpf

Wichtig ist hier allein die Begegnung zwischen jung und alt. Zur Stärkung gibt es für die Tänzer Kuchen, Kaffee, Tee und vieles mehr. Seit circa drei Jahren sind nun schon Uschi Lange und Martin Geger dabei. „Man hat viel Platz zum Tanzen, es kommt gute Musik und es ist immer eine tolle Stimmung. Schade, dass junge Leute eventuell abgeschreckt und nicht interessiert sind“, erzählte das Tanzpaar, das möglichst keine Tanznachmittage verpasst.

Jede Altersgruppe ist willkommen

Tatsächlich ist hier die Altersgruppe über 60, jedoch sind alle Altersgruppen willkommen. Wem die Musik nicht gefällt, kann bei der Liveband auch Musikwünsche einreichen. Wenn die in dem Moment nicht möglich sind, wird alles weitere versucht möglich zu machen. Damit jeder hier auf den Geschmack kommt und einen schönen Tanznachmittag hat.

Die nächsten Termine

Termine für die nächsten Tanztees sind am 22. März, 26. April und 24. Mai immer von 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Für fünf Euro kann man sich hier mal eine kurze Auszeit nehmen und Bekanntschaften schließen und sich bewegen.

Von Mette Engel