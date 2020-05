Darum ist Parken in Gifhorn nicht teurer geworden

Gifhorn

Zum 1. Mai sollte das Parken in der Gifhorner Innenstadt deutlich teurer werden. Fürs abgestellte Auto sollte nun statt bisher 50 Cent ein Euro zu zahlen sein. In den verschiedenen politischen Gremien wurde das schon Anfang des Jahres zum Teil kontrovers diskutiert. Durchsetzen konnte sich da jedoch die Ratsmehrheit aus Grünen und CDU. Die neue Gebührenordnung sollte auf allen öffentlichen Stellflächen im Stadtgebiet gelten, macht summa summarum rund 500 Parkplätze, die über 21 Automaten bewirtschaftet werden.

Ratssitzung fand im März nicht statt

Das erklärte Ziel war, dass der Rat der Stadt diese Neuregelung in seiner Sitzung am 23. März endgültig durchwinkt. Dazu kam es jedoch nicht – Corona sorgte für die Absage der Sitzung. Und in der historischen Notsitzung in der Stadthalle im April stand das Thema nicht auf der Tagesordnung. So konnte die Verordnung (noch) nicht in Kraft treten.

Auch die Parkraum- und Schwimmbad-Gesellschaft (PSG) stand schon in den Startlöchern und hatte verkündet, ebenfalls die Preise anzuziehen. Jede angefangene halbe Stunde sollte ab 1. Mai auf den Stellflächen an der Schottischen Mühle und im Parkhaus Hindenburgstraße 50 Cent kosten. Aber auch hier macht die wegen Corona abgesagte Ratssitzung einen Strich durch die Rechnung. PSG-Geschäftsführer Walter Lippe geht davon aus, dass das bald umgesetzt werden kann – „grundsätzlich gab es ja Einigkeit, nun kommt es darauf an, wann der Stadtrat darüber berät.“ Und bis dahin können die Gifhorner noch immer nach der alten Gebührenordnung parken.

Von Andrea Posselt