Darum hupen die Traktoren mitten in Gifhorn

Gifhorn

Die Landwirte im Landkreis Gifhorn sind nach wie vor auf dem Baum, was die aktuelle Agrarpolitik des Bundes angeht. Am Mittwoch überraschten sie mit einer ganz neuen Form des Protests – an mehreren Orten im Landkreis gab es Flashmobs. Durch Gifhorn fuhren am späten Nachmittag 13 Traktorfahrer mit einem Hupkonzert.

Zur Galerie Das hat so manchen Gifhorner überrascht: Plötzlich fuhren am Mittwochnachmittag einige Traktoren hupend mitten durch die Stadt.

Sie sind einfach nur noch wütend. Marcel Kröger, Landwirt aus Müden, wettert gegen die Politiker. „Uns wurde zugesagt, dass wir über die Düngeverordnung mitreden dürfen. Nun ist sie beschlossen – hinter unserem Rücken.“

Meist gibt es positive Reaktionen

Ihren Missmutäußerten die Landwirte deshalb am Mittwoch spontan. Aus mehreren Himmelsrichtungen fuhren sie auf die Gifhorner Innenstadt zu, befuhren dann im Konvoi die Braunschweiger Straße. Das große Hupkonzert zog gleich viele Schaulustige an, viele der Passanten waren erst irritiert, reckten dann aber spontan wohlwollend den Daumen hoch. Kröger taten solche Sympathiebekundungen gut: „Die Bevölkerung ist auf unserer Seite.“ Dass sie durchaus stellenweise den Berufsverkehr behinderten, dafür werben sie um Verständnis.

Solidarität mit holländischen Kollegen

Zweiter Aspekt des Protests: In Holland legten am Mittwoch ebenfalls protestierende Landwirte sogar den Verkehr auf Autobahnen lahm. „Wir wollen mit unserer Aktion Solidarität zeigen“, so Kröger.

Weitere Aktionen von protestierenden Landwirten gab es in Wittingen, Parsau, Ahnsen und Pollhöfen.

Von Andrea Posselt