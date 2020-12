Darum geht es in den Altenheimen im Landkreis Gifhorn im Advent nicht trostlos zu

Landkreis Gifhorn

Die Corona-Reglen sind gerade wieder verschärft worden. Weihnachtsveranstaltungen und -märkte sind abgesagt. Da mag keine rechte Vorweihnachtsstimmung aufkommen, sollte man glauben. In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn steuern die Betreiber dagegen. Sie lassen sich für die Bewohner einiges einfallen.

„In unseren Pflegeheimen fällt die Vorweihnachtszeit etwas reduzierter aus. Die Angehörigen unserer Bewohner sind angehalten Vorsicht und Vernunft walten zu lassen und nur wirklich nötige Besuche zu machen, die dann gemäß den aktuellen Hygienevorschriften durchgeführt werden“, erklärt Roland Strehmel vom DRK-Kreisverband. Das DRK betreibt das Friedrich-Ackmann-Haus in Gifhorn, das Heinrich-Warnecke-Haus in Wittingen sowie das Pflegewohnhaus in Calberlah. Dafür werde aber mehr Betreuungszeit durch die Mitarbeiter angeboten. Es werden ja nach Einrichtung beispielsweise Weihnachtsplätzchen gebacken, Adventsgestecke gebastelt und Gedichte vorgetragen.

Angebote zum Advent: Das DRK will in seinen Altenheimen Künstler vor den Fenstern auftreten lassen. Quelle: Archiv

DRK-Kreisverband will Geistliche und Künstler in die Häuser schicken

„Die Weihnachtsfeiern finden nur in den Wohngruppen oder -bereichen statt, zu denen dann nach Möglichkeit auch ein Geistlicher kommt. Außerdem ist es geplant, Künstler – beispielsweise Drehorgelspieler oder Chöre – in den Innenhöfen der Einrichtungen auftreten zu lassen. Die Bewohner können dann aus ihren Zimmern und Balkonen zusehen und zuhören“, so Strehmel weiter.

Ein ähnliches Konzept gibt es auch beim Altenheim Ahnsen an der Oker. „Wenn das Wetter mitspielt, wird ein Musiker vor dem Heim spielen und die Bewohner können von den Zimmern aus zuhören“, sagt Betreiber Alexander Müller. Dieser Musiker ist sein Vater, der Musiktherapeut Artur Müller.

Wiederholung geplant: Artur Müller wird vor dem Heim in Ahnsen musizieren, anders als im Frühjahr hören die Bewohner aber dann von ihren Zimmern aus zu. Quelle: Marie Müller Archiv

Überhaupt spielt die „musikalische Familie“ des Betreibers eine große Rolle in der Vorweihnachtszeit. „Bei uns in der Familie geht es traditionell musikalisch zu. Das geben wir auch gerne in das Heim weiter. Leider geht das in diesem Jahr aber nicht so wie sonst“, sagt Müller. Doch da gibt es die Idee, zusammen mit den Kindern der Familie eine Art kleines Konzert aufzuzeichnen, es per Video oder Live-Stream ins Altenheim zu bringen. „Wir wissen noch nicht genau, wie, aber wir freuen uns schon darauf.“ Gezeigt werden könnte das Ergebnis kleinen Gruppen beispielsweise über den Fernseher im Gemeinschaftsraum. Zudem hätten einige Bewohner Laptops.

Bewohner basteln in der Therapiewerkstatt Adventsgestecke für sich selbst

Um kleine Gruppen geht es insgesamt in der Vorweihnachtszeit. „Wir gestalten das alles so, dass die Regeln eingehalten werden, unsere Besucher aber trotzdem eine vorweihnachtliche Stimmung erleben.“ Das sei zwar nicht ganz einfach, aber machbar. Beispielsweise beim Adventsbasteln in der Therapiewerkstatt. „Da können unsere Bewohner Adventsgestecke basteln und die anschließend mit auf ihre Zimmer nehmen. Schließlich gibt es ja dieses Jahr keine Weihnachtsmärkte, um welche zu kaufen. Das macht den Teilnehmern Spaß und die Adventszeit wird nicht ganz so trostlos.“

Von Thorsten Behrens