Darum bleibt es noch beim Engpass auf der Gifhorner B 4-Westumgehung

Gifhorn

Auf der vierspurigen B 4 bei Gifhorn brauchen Verkehrsteilnehmer wohl noch etwas länger Geduld. So schnell wird die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die rechte Fahrspur in Höhe der Allerkanal-Brücke nicht wieder für den Verkehr frei geben. Wenigstens ist etwas Licht in die Frage gekommen, warum dort die Fahrbahn plötzlich abgesackt war.

Als die AZ Ende Juli über das Problem berichtete, waren gerade Bodenproben in einem Labor. Nun liegt das Ergebnis vor, so Michael Peuke von der Landesbehörde in Wolfenbüttel. „Die Lagerungsdichte des Dammbaustoffes ist nicht ausreichend.“ Zur Feststellung der Ursache seien aber noch weitere Untersuchungen erforderlich.

Absenkung an der Allerkanal-Brücke: Die Engstelle wird den Verkehrsteilnehmern noch etwas erhalten bleiben. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Kurz vor der Engstelle bremst seit Juni ein sogenannter Tempotrichter von 100 erst auf 80 und dann auf 60, bevor der Verkehr für wenige Hundert Meter auf die linke Fahrspur beschränkt wird. Ungeduldige Autofahrer haben sich bereits an die AZ gewandt, weil sie eine Baustelle sehen, auf der nicht gearbeitet werde. Dann könne man doch die Fahrbahn wieder vorläufig freigeben. Doch da winkt Peuke ab.

Erst einmal keine Freigabe der gesperrten Fahrbahn

Eine Verkehrsfreigabe komme „im Augenblick nicht in Betracht wegen der verkehrsgefährdenden, starken Unebenheit am Fahrbahnrand“. „Es wird aber mit dem Bodengutachter geprüft, ob eine hinreichende Wiederherstellung der Verkehrssicherheit erfolgen kann und wieder eine zweistreifige Verkehrsführung gegebenenfalls mit eingeschränkter Breite möglich ist.“

Beeinträchtigungen wohl bis Ende des Jahres – oder darüber hinaus

Auch insgesamt wird Gifhorn noch einige Zeit mit dieser Baustelle leben müssen. „Je nach Art und Umfang des Schadens und den Rahmenbedingungen zur Schadensbeseitigung wie der Witterung bis zum Jahresende oder darüber hinaus“, prognostiziert Peuke. Wer letztendlich für die Kosten aufkomme, hänge von der Schadensursache ab.

Von Dirk Reitmeister