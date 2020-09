Gifhorn

Jetzt ist es offiziell: Im Unterrichtsalltag der Gifhorner Fritz-Reuter-Realschule dreht sich vieles um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Deshalb hängt seit neustem eine Tafel „MINT-freundliche Schule“ neben dem Haupteingang. Die Schule verspricht sich davon, dass ihre Vorzüge unter anderem bei den künftigen Arbeitgebern ihrer Schüler stärker ins Bewusstsein rücken und auch für die Schule selbst Investitionen in die Ausstattung heraus springen.

Mit den siebten Klassen dreht MINT-Beauftragter Sven Knollmann einen etwa 20-minütigen Film, in dem die Schüler ihre Schule für Eltern und künftige Schulkameraden vorstellen. „Wir haben vor zweieinhalb Jahren acht Lego-Mindstorm-Roboter angeschafft“, sagt Konrektor Jens Hoppe. Die Schüler bauen sie zusammen und programmieren sie, so dass die Roboter Aufgaben erledigen. „Das macht den Schülerinnen und Schülern unheimlich Spaß.“ Hoppes Ziel: Fritz-Reuter-Realschüler sollen mal an Meisterschaften teilnehmen, wo die Lego-Roboter eine Kugel von einer Stelle zur anderen transportieren sollen und dabei Hindernisse überwinden müssen.

Wenn Lego-Roboter laufen lernen: Unter anderem mit diesem Projekt hat es die Fritz-Reuter-Realschule geschafft, die MINT-Jury zu überzeugen. Quelle: Sebastian Preuß

Knollmann hat viel mitgenommen aus der Bestandsaufnahme, die er für die MINT-Bewerbung erarbeitet hat. „Es war spannend zu sehen, was wir alles machen.“ Jeder Jahrgang habe immer wieder mit MINT-Bereichen zu tun. Die Fritz-Reuter-Realschule kooperiere mit der BBS II und dem Gifhorner Kunststoffspezialisten Egger sowie zwei Laboren in Braunschweig – ebenfalls wichtige Kriterien, um die Jury der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ zu überzeugen.

Im Mai schickte Knollmann nach einem Beschluss des Schulvorstandes – die Planungen begannen vor einem Jahr – die Online-Bewerbungsunterlagen auf die Reise. Ende der Sommerferien kam die frohe Kunde. Am Donnerstag fand per Videoschalte der Festakt mit Kultusminister Grant Hendrik Tonne statt.

Künftige Arbeitgeber sollen auf Fritz-Reuter-Realschüler aufmerksam werden

Für drei Jahre hat die Fritz-Reuter-Realschule nun das Zertifikat „MINT-freundlich“. Rektorin Cornelia Hoffmann und ihr Team versprechen sich davon, dass die Stärken der Fritz-Reuter-Realschule in den Bereichen Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik nicht nur bei den Schülern, Lehrern und Eltern selbst noch mehr ins Bewusstsein rücken. Hoppe hofft, dass Unternehmen aus den entsprechenden Branchen so eher auf Bewerber von der Fritz-Reuter-Realschule aufmerksam werden. „Mit Gedichtinterpretation werden die wenigsten ihr Geld verdienen.“

Schule hofft auf Investitionen in die Ausstattung

Für sechs Monate hatte sich die Reuter-Schule von der Autostadt einen 3D-Drucker ausleihen dürfen, mit dem die Schüler Schlüsselanhänger gedruckt haben. „Das war für sie faszinierend.“ Nun träumt Hoppe von einem schuleigenen Gerät. Die Schule verspricht sich durch das Renommee eines MINT-Zertifikats, dass dieser und weitere Träume wahr werden könnten – von der Ausstattung mit Tablets bis hin zu einem zweiten Computerraum.

Das sind die nächsten Ziele

Knollmann, Hoppe und Hoffmann wollen nun daran arbeiten, das nächst höhere Zertifikat „MINT-Schule“ zu ergattern. Von der Premium-Stufe „MINT-Exzellenz“ wagen sie allerdings noch nicht zu träumen.

