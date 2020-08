Gifhorn

Allesamt zogen die Blicke der Zuschauer auf sich: Die Teilnehmer der Dalldorf Classic rollten jetzt mit ihren alten Karossen in Gifhorn ein. Wegen der Corona Pandemie war die schicke Show vom beengten Platz vor der Köhlerhütte in Dalldorf kurzerhand auf den Schützenplatz in Gifhorn verlegt worden.

Mit 44 Teilnehmern gestartet

„Wir sind heute morgen in Dalldorf mit 44 Teilnehmern gestartet“, berichtete Rolf Hoyer. Er hatte gemeinsam mit Bernd Emmermann aus Dalldorf die Tour ausgearbeitet, die in diesem Jahr zur Westerburg im südlichen Ostharz führte. „Dort haben wir zu Mittag gegessen, anschließend ging es zurück.“ Auf dem Schützenplatz trafen die alten Autos wohl behalten gegen 15 Uhr nach genau 142 gefahrenen Kilometern ein. „Hin- und Rückfahrt dauerten jeweils gut zwei Stunden“, berichtete Hoyer. Ganz gemächlich waren die Vehikel dem Dalldorfer zufolge mit Tempo 50 bis 60 dahin gerollt.

Anzeige

Die Zuschauer, die sich eingefunden hatten, freuten sich dann auch über besondere Hingucker. Dazu gehörte auch der blaue Aero, den Artur Gratilow aus Ettenbüttel seit 20 Jahren hegt und pflegt. „85 Jahre ist der alt“, erklärte Gratilow. „Die Prager Firma Aero baut seit dem Krieg Flugzeuge statt Autos“, wusste er zu berichten. Dann holte er eine rote Plastik-Rose aus dem Wagen – „die muss sein“ – und befestigte sie am Kühlergrill. „Der Aero ist einfach gebaut“, verglich Gratilow seinen Oldie, der es nach wie vor auf „Tempo 70 bis 80“ bringt, mit der alten Traditionsmarke DKW.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Extra aus Berlin angereist

Extra angereist aus Berlin war Guido Kliebenstein. Er saß hinter dem Steuer eines Mercedes 280 SL „Pagode“. „Ich bin voriges Jahr zum ersten Mal bei der Dalldorf Classic mitgefahren“, berichtete der Berliner, dessen 50 Jahre altes Auto aus Ost-Berlin stammt und das „nicht restauriert wurde“, wie er betonte. Dabei hob er den „SL-Club Pagode“ hervor, in dem er Mitglied ist und den er als „schönes Netzwerk für Ersatzteile“ bezeichnete.

Zur Galerie Chromblitzende Oldies beeindrucken die Zuschauer: Nach 142 gefahrenen Kilometern rollten die 44 Teilnehmer der Dalldorf Classic auf Gifhorns Schützenplatz ein. Darunter viele echte Hingucker.

Auch der Bugati-Käfer-Mix von Anna Williges, Baujahr ’66 und ’37, und von ihr „Butzi“ genannt, begeisterte die Zuschauer. Genauso der Mercedes 500 SL, „ein limitierter Nachbau des Wagens, der ehemals von Marlene Dietrich gefahren wurde“, wie sie berichtete. Logisch, dass dieser Oldie „ Marlene“ gerufen wird.

„Ich habe Spaß an alten Autos “

„Ich habe Spaß an alten Autos“, sagte Jan Kokemüller. Er war extra aus Braunschweig gekommen, um den Oldie-Spaß in Gifhorn zu erleben. Und auch Brigitte und Willi Beling freuten sich über die chromblitzenden Karossen. „Letztes Mal sind unsere beiden Jungs auch mitgefahren“, berichtete das Paar aus Weyhausen von einem „ VW 1600, einem Volvo, einem Fiat und einem VW-Bulli“ der Auto-begeisterten Söhne, die in diesem Jahr nicht dabei sein konnten. „Wir wollten einfach mal gucken“, sagte Brigitte Beling. Und als die Oldies auf den Schützenplatz rollten, freute sie sich über das Dröhnen der Motoren – „das ist ein ganz anderer Klang“.

„Alles ist super gelaufen“, stellte Rolf Hoyer fest. „Wir legen Wert auf bunte Vielfalt“ sagte er. Da ist der „aufgepeppte Oldie genauso willkommen wie der, der bereits mit einer Patina überzogen ist“. Hoyer nannte auch bereits das Datum der nächsten Dalldorf Classic: „Es ist der 7. September im kommenden Jahr.“

Lesen Sie auch

Von Hilke Kottlick