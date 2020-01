Auch die Wohnungslosenhilfe wird digital

Gifhorn

Einen Blick in die Sozialarbeit der Zukunft gewährte die Dachstiftung Diakonie etwa 400 Gästen ihres Neujahrsempfangs in der Stadthalle Gifhorn. Zentrales Thema war Digitalisierung.

Rund 400 Gäste waren im Großen Saal der Stadthalle Gifhorn dabei: Bei ihrem Neujahrsempfang informierte die Dachstiftung Diakonie Kästorf, wie sie das Projekt Digitalisierung angeht.

„Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen sind“, sagt Michael Bahn, der die Internetplattform „Wohnung weg“ vorstellte, an der die Diakonie mitarbeitet. Mit der Plattform könnten Betroffene schneller eine neue Bleibe finden – mit drei Klicks zur sicheren Unterkunft für die nächste Nacht. 1 400 Datensätze hätten Einrichtungen bundesweit schon beigetragen.

Lockeres Gespräch statt Vortrag

Bahn stellt das dem Publikum – Gäste aus dem öffentlichen Leben, aber auch 100 Mitarbeitern und Bewohnern der Diakonie – im lockeren Gespräch mit Moderatorin Christine Michitsch vor. Zwischendurch spielt die Regie einen filmischen Gruß vom Armutsnetzwerk ein.

Ähnlich läuft das bei Vorträgen von Janna Schoon zu Digitalisierung in der Pflege, von Björn Peters und Bianca Schönemann zu Digitalisierung in der Dachstiftung und von Nadine Schmidt zu Teilhabe ab. Dazwischen bringen Jan Skorupski und Dominik Löhrke vom L&S Duo mit Akkordeon und Saxofon Volksmusik und Tango zu Gehör.

Segen vom Regionalbischof

Die Vorstände Hans-Peter Daub und Dr. Jens Rannenberg gingen auch auf die Digitalisierung ein. Landrat Dr. Andreas Ebel lobte die Diakonie als „innovativen und sozialen Arbeitgeber“. Den Segen zum Abschluss sprach Regionalbischof Dieter Rathing. Den Imbiss besorgte wie immer das Team der Kästorfer Küche.

Von Dirk Reitmeister