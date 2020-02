Ein Altenheim ohne schnelles Internet – für das DRK undenkbar

Gifhorn

Digitalisierung braucht vor allem eines: Technische Voraussetzungen. Das hat man nicht immer selbst in der Hand. Diese Erfahrung macht Gifhorns DRK zum Beispiel bei der Altenpflege.

Mitarbeiter-Management, Rechnungseingänge, Vertragsdatenbank – alles in einer Hand, aus einem Guss. Am Wasserturm führt das DRK jetzt eine neue Software ein. Die Projektgruppen sind gebildet, nach und nach wird umgestellt. „Wir haben 2019 mit der Dateiablage angefangen“, sagt IT-Fachmann Matthias Siems. Danach gehe es an das Rechnungseingangs-Management.

60 Standorte müssen kompatibel sein

Es gibt viel zu beachten bei so einem komplexen Unternehmen wie dem DRK-Kreisverband mit seinen Aufgabenbereichen von der Kita über den Rettungsdienst bis zum Altenheim. Rund 60 Standorte im Kreis Gifhorn müssen mit der Zentrale korrespondieren – digital kompatibel sein. Das DRK arbeitet dran.

Gifhorn 4.0 –Die AZ-Serie über Digitalisierung. Quelle: privat

Doch es hat nicht alle Voraussetzungen selbst in der Hand. Vorstand Sandro Pietrantoni hat ein plastisches Bild zur Hand: „Ich kaufe einen Bugatti, hab’ aber keine Straße.“ Damit kommentiert er die Netzversorgung vor allem auf dem platten Land, wo das DRK aber auch eine Verbindung zum Server braucht. Zum Beispiel die Altenpflegerin des ambulanten Dienstes, die auf ihrem Smartphone die Route von Patientin zu Patient abliest.

Internet für die Altenheime

Oder eine ganze Einrichtung. Beispiel Wohnheim Calberlah. Das startete laut Siems einst mit einem 2000-er Anschluss. Der war bald an seine Grenzen gelangt. Dann kam LTE, was wegen der starken Nutzung auch bald in die Knie ging. Das DRK griff tief in den Etat, zahlte Kabel Deutschland 35.000 Euro für einen Anschluss.

So ein Haus brauche die Kapazitäten, sagen Siems und Piertrantoni. Denn es gehe nicht nur um die eigene Kommunikation. Die Bewohner surften auch im Internet. Und so komme es bei Neubauten von Altenheimen nicht nur auf Zufahrt und Strom, Wasser und Gas an, sondern auch auf Mobilfunknetz und DSL.

Von Dirk Reitmeister