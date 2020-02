Familienberater schenken Kindern Zeit

Gifhorn

Die Devise ist ganz einfach. Es geht darum, Kindern Zeit zu schenken. Premiere für ein neues Projekt in Gifhorn – gesucht werden ab sofort Familienbegleiter, die eine Patenschaft für Kinder übernehmen. Karin Single, Leiterin des Fachbereichs „Kinder, Jugend und Familie“ beim DRK Gifhorn, hat dieses Projekt initiiert. Ziel dabei ist es, Familien in besonderen Lebenslagen zu unterstützen, sie zu entlasten und ihnen zum Durchatmen zu verhelfen. „Schon allein durch den Besuch eines Spielplatzes oder das Vorlesen eines Märchens kann einem Kind ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt werden, der allein erziehenden Mutter die Zeit gegeben werden, sich um Geschwisterkinder zu kümmern oder einen Arzttermin wahr zu nehmen“, erläutert sie.

Spendengelder

Das finanzielle Fundament des neuen Projekts bilden Spendengelder aus der Aktion „walk4help“ der United Kids Foundations und dem Kindernetzwerk der Volksbank BraWo, unter Leitung von Thomas Fast. „Es ist ein schönes Leuchtturm-Projekt, das mich total begeistert, das Strahlwirkung hat“, freute sich Fast. Er signalisierte, dass für die ersten drei Jahre 100 000 Euro an Spendengeldern fließen werden. In Kooperation mit dem Leiter des Mehrgenerationenhauses und Mitorganisator des Projekts, Eckart Schulte von der Diakonie Kästorf, werden nun Familienbegleiter für die Stadt und den Landkreis Gifhorn gesucht. Interessierte Menschen – junge, alte, weiblich, männlich oder divers können sich dabei angesprochen fühlen, für ein Kind als Familienbegleiter eine Patenschaft zu übernehmen. Sie fungierten dabei als Ansprechpartner, Freund, Helfer und Vertrauensperson und stehen den Familien mit Rat und Tat zur Seite. „Es geht dabei um kein reines Babysitting", betont Eckart Schulte. Sein Wunsch: „Zwischen den Familien und Begleitern soll eine Beziehung entstehen."

Kostenübernahme

Die Initiatoren möchten mit diesem Projekt Familien erreichen, die besonderer Unterstützung bedürfen – „Alleinerziehende, Familien mit Flucht- und Zuwanderungserfahrung, Familien deren Leben durch eine schwere Erkrankung gezeichnet ist oder in denen Mehrfachbelastungen bestehen“, betonte Nadine Barthel, Abteilungsleitung beim DRK-Familienservice, Fachbereich Kinder, Jugend und Familie. Und dabei profitieren Barthel zufolge die Familien ebenso wie die Familienbegleiter von der Patenschaft. So werden die Kosten beispielsweise für den Schwimmbad- und Museumsbesuch oder das Eis-Essen durch das Projekt übernommen. Gemeinsamen Unternehmungen steht also nichts im Wege.

Gemeinnützig und sinnvoll

Wer eine gemeinnützige, sinnvolle Tätigkeit sucht, für den ist die Familienbegleitung genau das richtige, so die Initiatoren. Erzieherische Qualifikationen werden nicht vorausgesetzt. Der Spaß im Umgang mit Kindern steht im Vordergrund. Bei Interesse werden die Freiwilligen auf generelle Eignung geprüft und ein Führungszeugnis wird angefordert. Bei Infoveranstaltungen und Schulungen wird notwendiges Wissen vermittelt und eine fachliche Begleitung damit gewährleistet.

Passende Patenschaft

Anlaufpunkt für interessierte Familien ist das Familienbüro des DRK mit Sitz im Rathaus der Stadt Gifhorn. In Zusammenarbeit zwischen dem Familienbüro und dem Freiwilligenzentrum der Diakonie, zuständig für die Vermittlung von Familienbegleitern, wird gecheckt, ob die freiwilligen Paten und Familien zusammen passen. Der erste Kontakt ist im Familienbüro vorgesehen, begleitet durch hauptamtliche Mitarbeiter. Die Entscheidung, ob die Patenschaft letztlich zustande kommt, obliegt der Familie. Wie lange diese Patenschaft anhält, entscheiden Familie und Familienbegleiter gemeinsam.

Mit der Auftaktveranstaltung geht das Projekt vorerst für drei Jahre an den Start. Interessierte können sich melden beim Familienbüro Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 80 44 40 oder per E-Mail an Familienbuero@drk-gifhorn.de.

Von Hilke Kottlick