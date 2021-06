Gifhorn

Gunter Wachholz von der Gewerkschaft IG Metall ist alter und neuer Vorsitzender des Kreisverbandes Gifhorn des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Einstimmig wählten die von den Gewerkschaften benannten Kreisverbandsmitglieder im Rahmen einer konstituierenden Vorstandssitzung in den Räumlichkeiten des AWO-Ortsvereins.

Zu seinen Stellvertern und Stellvertreterinnen wurden Ute Steffen, Boris Jülge, Heiko Jordan (alle IG Metall) und Uwe Weddige (EVG) gewählt. Klaus-Jürgen Herzberg (IG Metall) gehört dem Vorstand als Schriftführer an. Der DGB-Kreisverband repräsentiert knapp 36 000 Gewerkschaftsmitglieder, die im Landkreis Gifhorn leben.

Dank für hervorragendes Engagement

Vor der Wahl und Konstituierung des Vorstands gab es einen Rückblick auf die vergangenen vier Jahre des DGB in Gifhorn. Wachholz dankte für „das hervorragende Engagement der ehrenamtlichen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter im Kreisverband.“

Es wurden Wahlforen zu Landtags- und Bundestagswahlen abgehalten, Informationsstände aufgestellt und Pendler-Aktionen in den Bahnhöfen durchgeführt. „Ein besonderes Highlight war die Festveranstaltung zu 111 Jahren Gewerkschaften im Isenhagener Land im November 2019 in Knesebeck“, so Wachholz. Die Beteiligung an den Aktionen des Bündnisses „Gifhorn bleibt bunt“ sei allen Mitgliedern ein Anliegen.

Bei aktuellen politischen Themen weiterhin einmischen

Der alte und neue Vorsitzende erklärte nach seiner Wahl: „Im Kalender des DGB-Kreisverbandes sind der Tag der Arbeit und der Tag der Befreiung feste Termine. Diese wollen wir weiterhin mit Leben erfüllen. Darüber hinaus mischen wir uns bei aktuellen politischen Themen zum Beispiel im Vorfeld der diesjährigen Kommunal- und Bundestagswahl ein.“

Alle vier Jahre wählen Gewerkschaftsmitglieder in den Landkreisen und kreisfreien Städte Vorstände, die die ehrenamtliche Gewerkschaftsarbeit vor Ort koordinieren. Zu den Aufgaben gehören die Interessenvertretung der DGB-Gewerkschaften, die Erarbeitung von Positionen und Forderungen zur Lokalpolitik sowie Öffentlichkeitsarbeit.

