Critical Mass von Fridays for Future Gifhorn: Mehr als 50 Rad-Fans sind dabei

Gifhorn

Nicht reden, sondern machen: Seit zwei Jahren veranstalten Fridays for Future Gifhorn und die zwischenzeitlich gegründete Gruppe Parents for Future regelmäßig eine so genannte Critical Mass. Auf dem Rad geht es dabei in der Innenstadt auf unterschiedlichen Routen auf Tour. Das Ziel: Gifhorn soll ein besseres und sichereres Radwegnetz erhalten. In den Augen der Umweltaktivisten ist außer Fensterreden nicht gar so viel passiert. Am Freitag ging es erneut aufs Rad, einige fuhren auf Skates mit. Mehr als 50 Gifhornerinnen und Gifhorner folgten damit dem Aufruf von Fridays for Future und Parents for Future.

Mit klaren Forderungen ging es dabei in den Sattel: Absenkung der Bordsteinkanten, einfache und eindeutige Beschilderung, das Ausweisen von Fahrradstraßen und mehr Schutz für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger. Aber es sind nicht nur bauliche Dinge, die bei den Rad-Fans in der Kritik stehen. Sina Schink, die schon mehrfach eine Critical Mass begleitet hat, berichtet, wie abenteuerlich der Radfahr-Alltag in Gifhorn manchmal sein kann.

„Geschnitten und angepöbelt“

Sie bringt die Kinder im Fahrradanhänger zur Schule. „Es gibt so viele gefährliche Situationen. Da wird man geschnitten und angepöbelt. Das Miteinander auf der Straße muss besser werden.“ Ins gleiche Horn bläst Roland Bursian, ebenfalls regelmäßiger Teilnehmer an der Critical Mass. „Als Radfahrer ist man Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse, das kann nicht sein.“

Bei der Critical Mass am Freitag hatte die Polizei wieder genau darauf ein Auge und begleitete den Tross auf der Route Braunschweiger Straße, Celler Straße, Allerstraße und Konrad-Adenauer-Straße.

Weitere Aktionen folgen in Kürze

Vor einem Monat hatte sich Fridays for Future Gifhorn nach langer Corona-Zwangspause wieder zurückgemeldet in der Öffentlichkeit. Weitere Aktionen sind in Planung. „Es wird weltweit etwas stattfinden, und dann auch wieder in Gifhorn“, sagt Dustin Rösemann von Fridays for Future. Er merkte an, dass zwar nach zwei Jahren Raddemo der ganz große Wurf beim Radwegekonzept in Gifhorn noch nicht gelungen sei, aber immerhin habe die Stadt ja jetzt den Versuchsballon gestartet, die Fuzo testweise für Radfahrerinnen und Radfahrer zu öffnen und eine Zufriedenheitsumfrage zu starten. „Das ist doch schon einmal etwas.“

Von Andrea Posselt