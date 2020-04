So viele machen schon beim Gifhorner Corona-Frühwarnradar mit

Gifhorn

Eine Online-Umfrage als Corona-Frühwarnsystem für die Gesundheitseinrichtungen: Am Freitag startete Helios-Chefarzt Prof. Dr. Dietmar Urbach seine App in Zusammenarbeit mit dem Helios-Klinikum Gifhorn und der Uni Magdeburg. Die freiwilligen und anonym erhobenen Antworten der Bevölkerung sollen klären, warum Betroffene unterschiedlich stark erkranken, und eine bevorstehende Welle an Patienten frühzeitig erkennen lassen. Mehr als 1 300 Gifhornerinnen und Gifhorner haben laut Urbach schon mitgemacht. Er hofft, dass noch mehr einsteigen und vor allem alle Teilnehmer noch länger am Ball bleiben.

In sieben Schritten geht es auf der Seite www.covid-nein-danke.de bis zum Absenden des Fragebogens. Es gibt Fragen zu Alter, Geschlecht, Übergewicht und Wohnort, dann ob man bereits auf Corona getestet wurde, in einem weiteren Schritt fragt die App nach Symptomen wie trockenem Husten, Fieber, Kurzatmigkeit oder verlorenem Geruchssinn, danach geht es um Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Herzerkrankungen, Alkoholproblemen und Rheuma sowie um eingenommene Medikamente, bevor der beantwortete Fragebogen abzuschicken ist. Alles anonym, versichert Urbach.

Teilnahme bleibt anonym

„Wir verzichten auf IP-Adressen, setzen keine Cookies und haben kein Tracking.“ Es sei nicht mit der bundesweit diskutierten Smartphone-App zu verwechseln, die mögliche Kontakte zu Infizierten aufdecken soll. Die von Urbach ausgetüftelte Anwendung soll Kliniken, Arztpraxen und Gesundheitsamt nach Auswertung der Antworten signalisieren, welche Arbeit möglicherweise auf sie in den kommenden Tagen zukommt. Es sei sozusagen ein Frühwarn-Radar.

„ Folgebefragung ist extrem wichtig“

Dabei kommt die zweite Befragung ins Spiel. „Die Folgebefragung ist extrem wichtig“, sagt Urbach. Jeder Teilnehmer soll spätestens eine Woche nach der ersten Befragung ein „Update“ zu seinem Gesundheitszustand liefern – oder sobald sich Symptome zeigten. Erst mit jener Folgebefragung sei eine Entwicklung der Erkrankungen abzuschätzen. Damit sie der jeweiligen Erstbefragung ordentlich zugewiesen wird, bekommt der Teilnehmer nach dem Abschicken des ersten Fragebogens einen Code zugewiesen, mit dem er dann in die Folgebefragung einsteigt. „Wir müssen das über einen Code machen, damit das Ganze anonym bleibt.“

Schon mehr als 1 300 Teilnehmer

An den ersten drei Tagen haben Urbach zufolge mehr als 1 300 Gifhornerinnen und Gifhorner teilgenommen. „Einige mit Symptomen, die meisten aber symptomfrei.“ Und es seien mehr Frauen als Männer dabei. Die älteste Teilnehmerin sei 87, die Altersgruppen seien gut durchmischt. Urbach hofft, dass mindestens ein Drittel, am besten die Hälfte der Bevölkerung des Landkreises teilnehmen wird. Ende kommender Woche will er erste Ergebnis vorlegen können. „Wir beobachten es kontinuierlich.“

Das Virus besser kennen lernen

Urbach drückt aufs Tempo, weil es auch sein Ziel ist, über diese Datenerhebung die Folgen dieser neuen Viruserkrankung besser kennen zu lernen. Denn ihn habe die Frage umgetrieben, warum einige Menschen stärker, andere dafür aber weniger stark erkrankten. „Da habe ich mir überlegt, wie man das rausfinden könnte.“ Und sich dazu mit dem Experten Sven Leiß der Uni Magdeburg, an der Urbach selbst noch wissenschaftlich tätig ist, zusammengetan.

Von Dirk Reitmeister