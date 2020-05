Nach der Geschäftsöffnung kamen die Kopfschmerzen

Gifhorn

Seit einem Monat läuft in Gifhorn eine anonyme Online-Umfrage nach Covid-19-typischen Symptomen als Pilotprojekt. Das Covid-nein-danke-Konzept von Helios-Chefarzt Prof. Dr. Dietmar Urbach bestätigte nach zwei Wochen die Wirksamkeit der Ausgangsbeschränkungen, und nach einem Monat trudeln immer mehr Ergebnisse ein. Die sind jetzt auch auf der Homepage www.covid-nein-danke.de auf Diagrammen abzulesen. Auffällig sind dabei Ausschläge bei den Symptomen kurz nach der Wiedereröffnung von Geschäften und am vorigen Wochenende.

Warum gaben drei Tage nach den ersten Einkaufstouren durch die Gifhorner Fußgängerzone deutlich mehr Teilnehmer der Online-Umfrage an, Kopfschmerzen, Muskel- und Gliederschmerzen sowie Husten und Kurzatmigkeit zu haben? Auch kurz vor dem langen Wochenende stiegen bei einigen Symptomen die Fallzahlen wieder an, zum Beispiel bei fehlendem Geruchs- und Geschmackssinn. Gerade letzteres Symptom „ist sehr spezifisch“, weiß Urbach.

Anzeige

Dietmar Urbach Prof. Dr. Dietmar Urbach Helios Klinikum, Gifhorn, Prof. Dr. Dietmar Urbach, Covid-19-App, Fragebogen, QR-Code, Gifhorn Quelle: Helios

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zu voreilig mit Analysen vorpreschen oder gar spekulieren will Urbach nicht. Die Interpretationsbandbreite sei groß, weiß der Mediziner. Kopf- und Gliederschmerzen können auch von Wetterumschwüngen herrühren, und fehlenden Geschmackssinn kenne man auch von normalen Erkältungen. Bei weiteren detaillierteren Auswertungen ist er ebenso vorsichtig mit Analysen, zum Beispiel wenn Raucher trockenen Husten als Symptom anklicken. „Vermutlich hat ein Raucher mehr Husten.“ Und dennoch könnten die Kurven Alarmzeichen für Covid-Erkrankungen sein.

In sieben Schritten beantworten die Teilnehmer anonymisiert auf der Seite www.covid-nein-danke.de Fragen zu Alter, Geschlecht, Übergewicht und Wohnort, dann ob sie bereits auf Corona getestet wurden, in einem weiteren Schritt fragt die App nach Symptomen wie trockenem Husten, Fieber, Kurzatmigkeit oder verlorenem Geruchssinn, danach geht es um Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Herzerkrankungen, Alkoholproblemen und Rheuma sowie um eingenommene Medikamente. Mehr als 4600 haben inzwischen die Erstbefragung abgeschickt, jeder vierte von ihnen die Folgebefragung etwa eine Woche später. Gerade die Folgebefragung ist Urbach und seinen Mitstreitern von der Uni Magdeburg wichtig, da an ihr die Entwicklung von Symptomen durch Veränderungen bei dem Befragten erst abzulesen ist.

Mehr Partner für Corona-Radar von Helios Die anonyme Online-Umfrage Covid-nein-danke, die Helios-Chefarzt Prof. Dr. Dietmar Urbach zusammen mit Sven Leiß von der Otto-von-Guerecke-Universität Magdeburg ausgetüftelt hat, soll als Frühwarnsystem dienen und dabei mithelfen zu klären, warum Menschen verschieden stark an einer Infektion mit dem Corona-Virus erkranken. In sieben Schritten beantworten die Teilnehmer anonymisiert Fragen zu Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen und eingenommenen Medikamenten sowie zu aktuell festgestellten Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten könnten. Urbach bekommt inzwischen immer mehr Unterstützung für sein Projekt. Das Institut für Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Magdeburger Uni kooperiere bei der wissenschaftlichen Auswertung der Fragebögen. Das Gesundheitsamt Gifhorn bitte alle Menschen, bei denen es Abstriche vornehme oder die es wegen eines möglichen Kontaktes zu einem Corona-Verdachtsfall befrage, an der Umfrage teilzunehmen.

Unter den 4600 Teilnehmern waren auch 86, bei denen das Gesundheitsamt Abstriche vorgenommen habe, sagt Urbach. Bei 15 sei ein positives Ergebnis herausgekommen.

Mit Spannung wird Urbach die Kurven seines Covid-Frühwarnsystems in dieser Woche verfolgen. Denn die ersten Lockerungen der Maßnahmen – die Wiedereröffnung der Geschäfte in der Innenstadt – liegen jetzt bedeutsame zwei Wochen zurück. Trotz aller Interpretationsspielräume bei den Ausschlägen der in der Umfrage angegebenen Symptom-Fallhäufigkeiten ist er überzeugt: „Es funktioniert.“ Er ruft weiterhin auf, mitzumachen. „Je mehr teilnehmen, desto sicherer wären die Aussagen.“ Sein Traum wäre eine bundesweite Ausdehnung.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister