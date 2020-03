Polizei meldet mehrere Verstöße gegen das Versammlungsverbot

Gifhorn

Mehrere wegen der Corona-Ansteckungsgefahr verbotene Ansammlungen wurden am vergangenen Wochenende an verschiedenen Orten des Landkreises Gifhorn von der Polizei aufgelöst. Die Beamten erteilten den Betroffenen Platzverweise und leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen diverser Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

Verstöße überall im Landkreis

Am Samstag gegen 11.20 Uhr standen vier Männer im Alter zwischen 34 und 59 Jahren aus Gifhorn und Meinersen vor einem Bäckereigeschäft in der Gifhorner Fußgängerzone ohne den erforderlichen Abstand zueinander. Gegen 12.15 Uhr ertappten die Beamten eine vierköpfige Gruppe unweit des Edeka-Marktes in Gamsen, die ebenfalls nicht den nötigen Abstand von mindestens 1,5 Metern einhielt. Hierbei handelte es sich um drei Männer und eine Frau aus Gifhorn im Alter zwischen 44 und 57 Jahren. Vier junge Meinerser zwischen 16 und 18 Jahren wurden gegen 19.50 Uhr mit ihren Getränken auf einem öffentlichen Platz hinter der Feuerwehr in Meinersen angetroffen.

Vier Männer in einem Auto

Am Sonntag gegen 11.45 Uhr wurden drei Gifhorner und ein Meinerser im Alter von 35 bis 43 Jahren in einem geparkten Auto auf dem Gmyrek-Parkplatz in der Hindenburgstraße angetroffen, obwohl sie allesamt unterschiedlichen Haushalten angehören. Bei einem privaten Filmabend wurden gegen 22 Uhr vier Gifhorner zwischen 17 und 27 Jahren in einer Wohnung im Ribbesbütteler Weg angetroffen. Einer der jungen Männer war zudem zur Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim ausgeschrieben. In der Straße Hoher Weg in Hankensbüttel tranken am Montagmorgen gegen 2.50 Uhr drei aus dem Ort stammende Männer zwischen 20 und 27 Jahren gemeinsam Alkohol in der Wohnung ihres Gastgebers und hörten dabei lautstarke Musik.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion