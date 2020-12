Gifhorn

Jetzt ist es endgültig und ganz offiziell: Das Land Niedersachsen hat das Corona-Impfkonzept des Landkreises und damit die Stadthalle Gifhorn als Impfzentrum genehmigt. Am Freitagabend kam laut Landrat Dr. Andreas Ebel der Einsatzauftrag. Nun muss es schnell gehen, denn bereits am kommenden Dienstag soll das Impfzentrum im Großen Saal stehen.

Aus der großen Veranstaltungshalle ein Impfzentrum zu machen ist nun die Aufgabe eines Messebauers. Das werde den Großen Saal in Arzt- und Impfbereiche aufteilen, so Ebel. „Die Firma benötigt nun einen kurzen Vorlauf für die Beschaffung der Materialien und zum Personaleinsatz. Der eigentliche Aufbau wird zeitnah vor Inbetriebnahme stattfinden.“

Mobile Wände aus dem Messebau: So ähnlich könnte es ab kommender Woche im Großen Saal der Stadthalle Gifhorn als Corona-Impfzentrum aussehen. Quelle: Markus Scholz dpa Archiv

Der Landkreis Gifhorn hat zeitgleich auch genug zu tun. Er muss Schutzmaterial, Einrichtung und Verbrauchsmaterial beschaffen. Ebel: „Auch Dienstleistungsverträge für Reinigung, einen Sicherheitsdienst und die Müllentsorgung sind schnellstens abzuschließen.“

Vor dem Impfen ist Abläufe üben angesagt

Es heißt Gas geben, denn am Dienstag, 15. Dezember, muss das Impfzentrum einsatzbereit sein – auch wenn an diesem Tag und in denen danach voraussichtlich noch gar nicht geimpft wird. Übung macht laut Ebel den Meister: Die Wartezeit auf den ersten Impfstoff für den Kreis Gifhorn sollen die Mitwirkenden dazu nutzen, Abläufe und Prozesse zu üben. Damit soll im Regelbetrieb dann alles glatt und zügig von der Hand gehen.

Standortvorteile der Stadthalle : Lage, Parkplatz, Nahverkehr

Die Stadthalle Gifhorn hat laut Landkreis die besten Standorteigenschaften aller Gebäude, die der Kreis als mögliches Impfzentrum angeschaut hat. Die Stadthalle hat eine zentrale Lage, gute Anbindung auch an den öffentlichen Nahverkehr und einen großen Parkplatz. Als weitere Vorteile gelten die Nachbarschaft zum Gesundheitsamt und dass der Große Saal beheizt ist. Laut Bürgermeister Matthias Nerlich ist auch während der Zeit als Impfzentrum eine Hybridnutzung der Stadthalle für kulturelle Veranstaltungen denkbar, die dann im Theatersaal laufen würden.

So weit sind die Ärzte

Um das Personal hat sich indessen die Kassenärztliche Vereinigung um Kreissprecher Dr. Klaus-Achim Ehlers gekümmert. Er hat die Zusage von 40 Kollegen aus Praxen, aus dem Helios-Klinikum und aus dem Ruhestand. Im Wechselbetrieb sollen täglich drei Ärzte plus vier Impfberechtigte – in der Regel Medizinische Fachangestellte – im Impfzentrum Dienst haben.

Von Dirk Reitmeister