Die aktuellen Zahlen vom 30. März

Landkreis Gifhorn

Um sechs Patienten ist die Zahl derer gestiegen, die im Landkreis Gifhorn positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind: 68 Infizierte vermeldete der Landkreis am Montagabend. Die Anzahl der getesteten Personen beträgt mittlerweile 204, und inzwischen konnten 85 Personen die häusliche Quarantäne beenden.

Der Landkreis verweist auf sein Bürgertelefon, an dem montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und an Wochenenden von 8 bis 16 Uhr Fragen rund um das Virus und die Lungenkrankheit Covid19 beantwortet werden: (08 00) 82 82 444. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine Mail an die Adresse info-corona@gifhorn.de zu schicken, um Fragen zu stellen.

Von der AZ-Redaktion