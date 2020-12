Wer geimpft wird, entscheidet das Landesgesundheitsamt. Es kommt aber nicht von sich aus auf die Bürgerinnen und Bürger zu. Wer sich impfen lassen will, kann sich unter der Hotline Tel. (0 800) 9 98 86 65 montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr melden, an Heiligabend von 8 bis 12 Uhr (an den Feiertagen nicht).

Sowohl bei der telefonischen Terminvereinbarung als auch bei einer Online-Anmeldung geben die Bürgerinnen und Bürger im ersten Schritt persönliche Daten zu Alter, Vorerkrankungen und Beruf mit Hilfe einer strukturierten Abfrage zur Selbsteinschätzung ihrer Impfberechtigung an. Ergibt diese Selbsteinschätzung, dass sie vorrangig geimpft werden sollen, wird im nächsten Schritt ein Termin im Impfzentrum der Wahl vereinbart. Andernfalls können sie sich später erneut anmelden.

Um sicherzustellen, dass Erst- und Zweitimpfung im richtigen zeitlichen Abstand erfolgen, wird bei der Terminvergabe zugleich bereits der Termin für die Folgeimpfung festgelegt. Im Anschluss bekommt die Bürgerin oder der Bürger per E-Mail oder per Post eine schriftliche Terminbestätigung inklusive eines QR-Codes zugeschickt. Dieser QR-Code muss beim Impftermin zusammen mit dem Personalausweis vorgelegt werden und dient zur Identifikation und als digitaler Laufzettel. Um Nicht-Erscheinen zu vermeiden und vorhandene Kapazitäten in den Impfzentren bestmöglich zu nutzen, bekommen Impflinge kurz vor ihrem Termin eine Erinnerung per SMS, E-Mail oder Post sowie alle relevanten Infos zum Impfzentrum.

