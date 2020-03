Musiklehrer unterrichten ihre Schüler via Skype und WhatsApp

Gifhorn

Die Corona-Krise ist derzeit allgegenwärtig, und auch Musikschulen bekommen sie zu spüren. Mitinhaber des Kultbahnhofes Volker Schlag versucht, Wege zu finden, wie sein eigener Musikschul-Betrieb auch während der Krise aufrecht erhalten werden kann: „Ich persönlich bin ganz glücklich und dankbar, dass die meisten unserer Musikschüler zu uns halten. Würden sie alle ihre Verträge kündigen, könnten wir unsere Schule dichtmachen.“ Daher haben sich alle Dozenten Möglichkeiten überlegt und mit ihren Schülern besprochen, wie zurzeit auch ohne den persönlichen Kontakt weiter unterrichtet werden kann. Drei der Gitarren-Dozenten berichten über ihre persönlichen Erfahrungen mit der ungewohnten Situation.

Ausgefallene Stunden werden nachgeholt

Auf der Suche nach Alternativen: Die Dozenten an den Musikschulen wie hier Alex Garoufalidis bieten digitalen Unterricht an. Quelle: Maren Kiesbye

Alex Garoufalidis erklärt: „Wir Musiker und Dozenten bieten Möglichkeiten an wie Skype und WhatsApp. Die meisten meiner Schüler bevorzugen dennoch den persönlichen Kontakt. Es haben sich Bindungen entwickelt, eine menschliche Verbundenheit. Das kann keine digitale, virtuelle Welt ersetzen. Ich hoffe, dieser Spuk ist bald vorbei.“ Garoufalidis nimmt derzeit größtenteils Abstand vom Einsatz digitaler Medien in seinem Unterricht: „Ich habe vielleicht eine Handvoll Schüler, die den Unterricht per Skype fortsetzen möchten, die meisten warten lieber. Ich werde alle jetzt ausgefallenen Stunden in den Ferien nachholen.“

Video-Botschaften

Auf der Suche nach Alternativen: Die Dozenten an den Musikschulen wie hier David Dewald bieten digitalen Unterricht an. Quelle: Maren Kiesbye

Dozent David Dewald dagegen nimmt gerne digitale Medien zu Hilfe: „Für mich funktioniert die folgende Variante am besten: Ich arbeite für jeden meiner Schüler personalisierte PDFs mit Noten aus und schicke ihnen dazu eine angeleitete Video-Erklärung. Die Schüler senden mir dann ihre gespielte Version als Video-Antwort per WhatsApp zurück. Dann kann ich diese kommentieren. Ist im Grunde vergleichbar mit Skype, nur zeitversetzt. Video-Botschaften funktionieren für mich strukturierter, und man ist nicht abhängig von einer guten Transferrate.“ Finanziell betrachtet gehört Dewald zu den Glücklichen, die durch die Krise nicht existenziell bedroht sind: „Primär arbeite ich als Lehrer an der Realschule, der Musikunterricht ist für mich also nur eine zusätzliche Einnahmequelle.“

Zwei Kündigungen

Gitarrist Dave Evang dagegen setzt voll auf Skype: „Ich hatte da wohl vor der Krise genau das richtige Bauchgefühl“, erzählt Evang. „Ich habe mir eine neue Webcam gekauft, einen neuen Rechner und Bildschirm. Das kommt mir jetzt unglaublich zugute.“ Als er seinen Schülern mitteilen musste, dass der Unterricht fortan per Video-Chat laufen würde, kündigten zwei von ihnen sofort. Alle anderen blieben. Und laut Evang läuft die Zusammenarbeit richtig gut. „Fast alle meiner Schüler und auch deren Eltern haben sich sehr gefreut, dass der Unterricht weiter geht, gerade jetzt, wo alle zu Hause sind und viel zu viel Zeit haben. Sie finden den digitalen Unterricht sehr cool. Ich bin individuell bei jedem meiner Schüler, schaue ihm auf die Finger beim Spielen und kann Fehler sofort kommentieren. Bei den meisten ist die Skype-Übertragungsrate so gut, dass wir ohne dass der Ton zeitversetzt ankommt, zusammen jammen können.“

Künftig als zusätzliches Angebot

Für sich persönlich hat Evang sogar etwas Positives aus der Krisen-Situation geschöpft: „Ich wäre ansonsten niemals auf die Idee mit dem Skype-Unterricht gekommen“, erklärt der Gitarrist. „Aber da es so gut läuft und wirklich Spaß macht, werde ich auch nach der Krise Skype zusätzlich als Angebot beibehalten. Wenn beispielsweise jemand in Schichten arbeitet und nur zu ungewöhnlichen Zeiten Unterricht nehmen kann, dem biete ich künftig an, sich frühmorgens oder abends vor dem Bildschirm mit mir zu treffen.“

Auch für sich selber ist Evang froh, den digitalen Unterricht in dieser Krisenzeit zu haben: „Es macht Spaß. Und man tut etwas Sinnvolles. Man sitzt nicht den ganzen Tag über tatenlos rum und liest die Corona-News.“

Unterlagen zum Selbstlernen

WhatsApp und Email ist auch für Achim Niemann von der Musikschmiede in Meinersen zurzeit das Mittel der Wahl. „Ich habe für meine Schülerschaft Unterlagen zum Selbstlernen erarbeitet“, berichtet er – unter anderem kommentierte Listen mit hilfreichen YouTube-Tutorials für Gitarre, Klavier und Gesang. Diese verschickt er per Mail und WhatsApp, „außerdem halte ich individuellen Kontakt per Telefon, E-Mail und WhatsApp“. Und per Skype: Niemann hat sich einen Skype-Arbeitsplatz eingerichtet und berichtet von ein paar Skype-Unterrichtsstunden „mit recht positiven Rückmeldungen. Der Face-to-face Unterricht ist zwar meiner Meinung nicht wirklich ersetzbar, aber in Anbetracht der Situation ein zumindest für fortgeschrittene Schüler ein machbarer Kompromiss!“

Im Landkreis gibt es noch mehr Musikschulen, kleinere und größere. Im Regelfall informieren sie auf ihren Homepages über das aktuelle Angebot in Corona-Zeiten.

Von Maren Kiesbye