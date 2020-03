Landkreis richtet Mailpostfach für Fragen ein

Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn bietet Bürgern verschiedene Wege an, sich individuell rund um das Coronavirus zu informieren. Das eingerichtete kostenlose Bürgertelefon unter (08 00) 82 82 444 wird bereits rege angenommen. Jetzt weitet die Kreisverwaltung ihr Angebot aus. Vor allem Menschen, die gehörlos oder stumm sind, soll ein E-Mail-Postfach helfen, individuelle Anfragen schnell und unkompliziert beantwortet zu bekommen. Ab sofort können all diejenigen, die ihre Fragen nicht über das Bürgertelefon klären können, eine Mail an info-corona@gifhorn.de senden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung wurden kurzfristig geschult, um ab Montag, 30. März, auf die Anfragen reagieren zu können.

Informationen zum Anhören

In diesem Zusammenhang verweist Landrat Dr. Andreas Ebel auch auf die Homepage des Landkreises: „Da wir mit unseren Informationen möglichst viele Menschen erreichen wollen, haben wir unsere Landkreis-Homepage schon vor einiger Zeit aufgerüstet. Alle Texte können angeklickt und angehört werden. Außerdem kann gerade für Menschen mit Beeinträchtigungen unsere neue Ehrenamtsbörse sehr hilfreich sein. Dabei geht es in Zeiten, in denen wir Abstand halten müssen, um den Zusammenhalt untereinander. Nur gemeinsam können wir die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen.“ Mehr Informationen zu der Ehrenamtsbörse und aktuelle Informationen rund um das Thema Coronavirus gibt es auf der Homepage des Landkreises Gifhorn.

Von der AZ-Redaktion