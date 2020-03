Trotz Corona den ganzen Tag unterwegs: So läuft der Alltag von Postzustellern

Gifhorn

Die Brief- und Paketzustellung der Deutschen Post im Landkreis Gifhorn läuft trotz Corona-Krise ohne wesentliche Einschränkungen. Die Postzusteller an den Standorten Gifhorn, Calberlah und Meinersen sind flächendeckend im Einsatz und versorgen die Bürgerinnen und Bürger werktäglich mit ihren Sendungen.

„Einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag“

Eine von ihnen ist die Gifhorner Briefträgerin Michaela Schlottmann (50). Sie ist bereits seit 25 Jahren für die Deutsche Post im Einsatz und stellt im Gifhorner Stadtgebiet rund um den Steinweg Briefe und kleinformatige Sendungen zu. Gemeinsam mit ihren rund 50 Kolleginnen und Kollegen startet sie werktäglich ihre Zustelltour vom Stützpunkt in der Poststraße. Die aktuelle Situation um das Corona-Virus ist für sie auch Ansporn: „Wir haben einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag und den erfüllen wir. Unsere Kunden sind darauf angewiesen, dass wir ihnen weiterhin wichtige Dokumente, Medikamente oder andere eilige Güter nach Hause bringen. Ich versorge auch mehrere Arztpraxen in der Gifhorner City. Natürlich ist die Situation für uns Postler nicht einfach, aber wir sind sehr motiviert und tun unser Bestes.“

Vertrauensverhältnis zu Kunden

Das Bild in der Gifhorner Innenstadt habe sich in den letzten Tagen stark verändert. Es sei viel leerer geworden. Viele Geschäfte haben geschlossen. Ablagevereinbarungen funktionieren in der Regel aber einwandfrei: „Wir kennen die meisten Kunden persönlich und haben ein echtes Vertrauensverhältnis. Viele Kunden sind sehr freundlich und bedanken sich bei uns, dass wir in dieser schwierigen Zeit jeden Tag kommen. Das tut uns gut.“

Kontaktfreie Aushändigung

Zur möglichst weitgehenden Reduzierung des Risikos einer Übertragbarkeit des Corona-Virus hat die Deutsche Post zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden einige betriebliche Prozesse – in Anlehnung an die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch Instituts – vorübergehend angepasst. Unter anderem verzichtet das Unternehmen bei der Übergabe von Paketen und Einschreiben bis auf Weiteres auf die eigenhändige Unterschrift des Empfängers. Die Dokumentation übernehmen vorübergehend die Zusteller, um für den Kunden eine möglichst kontaktfreie Aushändigung der Sendungen zu ermöglichen.

