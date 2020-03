Coronavirus: Das sagen Allerwelle, Stadthalle und Gastronomie

Gifhorn

Auch alles, was mit Spaß zu tun hat, muss sich immer mehr mit dem Corona-Virus und möglichen Folgen befassen. Allerwelle, Stadthalle und Gastronomie sehen allerdings noch lange keinen Grund, ihn sich verderben zu lassen. Für Kultur, Freizeit und Genuss stehen die Ampeln noch nicht auf rot.

Jeden Tag hat Walter Lippe ein Auge auf den Live-Ticker des Bundesgesundheitsministeriums. Aus der Ruhe bringt das den Geschäftsführer der Allerwellen-Betreibergesellschaft PSG nicht. „Die Anforderungen an die Hygiene sind bei Bädern generell hoch.“ Er sieht die Allerwelle dabei gut aufgestellt. „Ein öffentlicher Badebetrieb muss natürlich gewappnet sein.“

Enge Abstimmung mit Gesundheitsamt

Sollten Kindertagesstätten geschlossen werden, würde sich auch die Frage nach einem weiteren Betrieb in der Allerwelle stellen, ist Lippe klar. „Wir würden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt den Schwimmbadbetrieb einstellen.“ Das sei jetzt aber kein Thema. „Es gibt keinen Grund.“ Weder in der Geschichte der Allerwelle, noch in der des Vorgängerbaus seien ihm Betriebsschließungen wegen Virus-Epidemien bekannt.

Weiterhin Konzerte und Theater

„Als Veranstaltungshaus mit einer hohen Besucherfrequenz beobachten wir natürlich sehr genau die aktuelle Entwicklung der Corvid-19 Fallzahlen in Deutschland“, sagt Dagmar Marcks-Lübberink, Chefin der Stadthalle, die mit dem Gesundheitsamt ebenfalls im Austausch ist. „Nach dem derzeitigen Stand sind keine Absagen von Veranstaltungen zu befürchten.“ Und: „In der Stadthalle Gifhorn stehen den Besuchern für die Handhygiene in den Toiletten Flüssigseife, Wasser und Papier zur Verfügung.“ Das reiche laut Aussage des Robert-Koch-Institutes völlig aus.

Auch Volker Schlag vom Kultbahnhof bleibt entspannt. „Wenn wir jetzt anfangen in Panik zu verfallen, wäre das doch total bescheuert.“ Auch bei Noro-Virus-Fällen sei es nicht zu Absagen von Konzerten gekommen.

Auswirkungen auf die Gastronomie

Stornierungen im Hotel und leere Restaurantplätze? Armin Schega-Emmerich winkt ab. „Wir verspüren im Moment nicht allzu viel negative Auswirkungen“, sagt der Dehoga-Sprecher und Chef des Deutschen Hauses in Gifhorn. Auch von seinen Kollegen im Landkreis habe er noch nichts von Stornierungen gehört.

Gleichwohl merke er, dass die internationale Tourismus-Börse in Berlin abgeblasen sei, die durchaus sonst auch hier noch für Gäste sorge. Seine Söhne berichten dagegen aus der Hauptstadt selbst von deutlich spürbareren Folgen. „Die arbeiten in großen internationalen Hotels.“ Diese seien natürlich viel stärker von den Folgen der Epidemie und den Versuchen, deren Ausbreitung zu bremsen, betroffen.

