Corona-Alarm um Südkreis-Gaststätte: 70 Gäste lassen sich testen

Landkreis Gifhorn

Die Aufarbeitung des Coronafalls im Umfeld einer Gaststätte im Südkreis beschäftigt weiter das Gesundheitsamt Gifhorn. 300 Gäste wurden als Kontaktpersonen ermittelt. Der Großteil sei inzwischen telefonisch in Kenntnis gesetzt worden. Die restlichen Besucher würden per Brief über den Stand der Dinge informiert. Einige hatten nämlich keine Telefonnummer auf dem Kontaktdatenzettel hinterlassen. Rund 70 der Betroffenen hätten den Wunsch geäußert, getestet zu werden. Das soll bis zum morgigen Mittwoch auch geschehen. Die Mehrheit der kontaktierten Besucher jedoch reagiert anders: Nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts waren die Umstände so, dass keine Notwendigkeit für einen Abstrich besteht. Deshalb verzichten sie auf weitere Maßnahmen.

Umstände sprechen gegen Infektion der Gäste

Das erklärt sich so: Mitte Juni stießen die Mitarbeiter im Gesundheitsamt im Zuge der Ermittlung von Infektionsketten auf den Gaststätten-Besitzer aus dem Südkreis. Ein Corona-Test war positiv. Daraufhin begannen umfangreiche Ermittlungen, Daten mussten errechnet, Zettel der Kontaktdaten studiert werden. Alle Gäste, die im Zeitraum 5. bis 13. Juni in der Gaststätte waren, kamen in Frage. Sie alle fallen unter die Kontaktperson-Kategorie 2. Aus folgendem Grund: Die Bewirtung fand weitgehend im Freien statt, der Wirt trug dabei Mund-Nasenschutz und hatte nie länger als 15 Minuten Kontakt mit den Gästen an den Tischen. Der Betreiber des Gastrobetriebs hatte direkt nach Bekanntwerden seiner Infektion freiwillig das Lokal geschlossen. Für Gesundheitsamt und Lebensmittelkontrolle hätte es keinen Anlass gegeben, die Gaststätte zu schließen.

Anzeige

Bei dieser Sachlage sei es nicht erforderlich, gesonderte Maßnahmen zu unternehmen, folgt der Landkreis den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts. Dieser Maßgabe sei die Mehrheit der kontaktierten Gaststätten-Gäste gefolgt, teilt Landrat Dr. Andreas Ebel mit. Diejenigen, die sich testen lassen wollten, können das seit Montag im Gesundheitsamt tun.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich bei Fragen an das Bürgertelefon unter Tel. (08 00) 8 28 24 44 zu wenden. Aufgrund der erhöhten Nachfragen wurde die Erreichbarkeit über das Wochenende ausgedehnt. Das Bürgertelefon ist am Samstag von 10 bis 15 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr besetzt.

Von Andrea Posselt