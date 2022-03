Gifhorn

Sechs Versammlungen waren zunächst angezeigt, vier fanden dann statt am Montagabend in Gifhorn: Neben dem sogenannten „Montagsspaziergang“ gegen die Corona-Maßnahmen gab es zwei Kundgebungen des solidarischen Bündnisses auf dem Schillerplatz und auf dem Marktplatz sowie eine Versammlung der AfD am Rande des Stadthallen-Kreisels.

Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl beim „Montagsspaziergang“ unter dem Motto „Transparenter politischer Dialog“ zunächst auf 200, korrigierte später am Abend aber auf zeitweise 300. Der Aufzug setzte sich wie gewohnt am Schützenplatz in Bewegung und folgte einer Route über Celler Straße, Torstraße, Fußgängerzone, Lindenstraße, Bodemannstraße, Schillerplatz und Allerstraße zurück zum Ausgangspunkt. Ein Großaufgebot an Polizei begleitete den Tross. Im Einsatz waren eigene Kräfte der Polizeiinspektion Gifhorn mit Verstärkung von der Bereitschaftspolizei aus Hannover.

Zur Galerie Gegen Corona-Maßnahmen die einen, für Solidarität die anderen: Die so genannten „Montagsspaziergänger“ marschierten durch die Innenstadt, das Gifhorner Bündnis für Solidarität in der Pandemie zeigte Solidarität nicht nur mit den Corona-Opfern, sondern auch mit der Ukraine. Beide Gruppen waren kleiner als sonst.

St. Nicolai: Glockengeläut zum Friedensgebet

Die Montagsspaziergänger passierten den Marktplatz gerade, als gegen 19 Uhr die Glocken von St. Nicolai zum Friedensgebet in der Kirche läuteten. Eine halbe Stunde später startete dort die Versammlung „Solidarisches Verhalten in der Corona-Pandemie“ des Gifhorner Bündnisses für Solidarität, an der laut Polizei 60 Menschen teilnahmen. Die Versammlung des Bündnisses zwei Stunden zuvor auf dem Schillerplatz hatte laut Polizei drei Teilnehmende.

Thema Ukraine-Krieg rückt weiter in den Vordergrund

Auf dem Marktplatz wehte auch die ukrainische Fahne. Tim Köhler vom Bündnis machte klar, dass sich das Thema durchaus dorthin verschiebe, „wo es gerade weh tut“. Sein Mitstreiter Dennis Hoffmann stellte fest, dass gerade das eintrete, was zu befürchten gewesen sei: Dass die Querdenker nach Corona nun ein neues Thema fänden und sich als Putin-Versteher darstellten. Jörg Prilop dagegen rückte den Fokus doch wieder stärker zurück auf die Pandemie, die noch nicht vorbei sei, und berichtete, dass bei den mittlerweile 15 Versammlungen auf dem Marktplatz inzwischen 2200 FFP2-Masken für Bedürftige gespendet worden seien. Björn Gasa machte sich Gedanken über eine „Wohlstandsverwahrlosung“, die er zunehmend beobachte. Und er warnte: „Wir erziehen uns empathielose Ellenbogen-Menschen.“

Polizei: Keine Straftaten, wenig Ordnungswidrigkeiten

Die AfD hatte laut Polizei drei Veranstaltungen unter dem Motto „Frieden, Freiheit für alle Menschen und Völker“ angezeigt, von denen aber nur eine am Schützenplatz mit drei Teilnehmern stattgefunden habe. Beim Montagsspaziergang habe es Ordnungswidrigkeiten in einstelliger Anzahl gegeben, Straftaten hat die Polizei nicht festgestellt.