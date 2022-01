Gifhorn

Immer mehr Menschen im Kreis Gifhorn unterziehen sich offenbar einem PCR-Test, um sicher zu erfahren, ob sie mit Corona infiziert sind oder nicht. Das geht aus aktuellen Zahlen des Landkreises Gifhorn hervor. Doch nicht nur er macht entsprechende Erfahrungen. Und die Auslastung der Labore ist auch schon zu spüren.

In der letzten Kalenderwoche des vorigen Jahres nahm das Gesundheitsamt des Landkreises 302 PCR-Abstriche vor. In der ersten Kalenderwoche 2022 waren es schon 468. In der vorigen Woche stieg die Anzahl auf 703. Und an den ersten drei Tagen dieser Woche meldet der Landkreis bereits 609 Abstriche. Grundsätzlich hänge die Anzahl der Abstriche eng mit der Dynamik des aktuellen Infektionsgeschehens und somit mit der Anzahl an infizierten Personen und deren Kontaktpersonen zusammen, sagt Landkreissprecher Jan-Niklas Schildwächter.

Immer mehr PCR-Tests: Gifhorns Gesundheitsamt verzeichnet seit Jahresbeginn eine deutliche Steigerung. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

„PCR-Tests machen wir reichlich“, sagt auch Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt in Gifhorn und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Er komme zurzeit auf etwa 50 pro Woche. „Das sind Patienten, die Symptome haben.“ Oder eben Patienten mit positiven Antigen-Selbsttests, die sich nun vergewissern wollen. „Ich gehe davon aus, dass die Zahlen weiter steigen werden.“

Wann ein PCR-Test angesagt ist Fällt ein Selbsttest oder Schnelltest positiv aus, muss ein PCR-Test Gewissheit verschaffen. Das Gesundheitsamt lädt Betroffene, die keinen oder keinen zeitnahen PCR-Test über eine Arztpraxis bekommen können, ins Abstrichzentrum ein. Bei positiven Selbsttest ist hierfür eine Meldung an das E-Mail-Postfach coronapositiv@gifhorn.de notwendig. Anschließend nimmt das Gesundheitsamt Kontakt zum oder zur Betroffenen auf. Bei einem positiven Testergebnis in einer offiziellen Teststelle sind die Betreiber verpflichtet, das Ergebnis ans Gesundheitsamt zu melden. Darüber hinaus nimmt das Gesundheitsamt Kontrollabstriche von Menschen in Quarantäne vor. Im Falle positiver Schnelltests oder Selbsttests besteht ein Anspruch auf eine kostenfreie PCR-Testung. Die Kosten übernimmt zunächst die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, das Bundesamt für soziale Sicherung erstattet es dann. Freiwillige PCR-Tests können die Bürgerinnen und Bürger beim Hausarzt vornehmen lassen. Zudem gibt es im Kreisgebiet offizielle Testzentren, die PCR-Tests anbieten. Dort müssen in der Regel die Patienten die Kosten tragen.

Dabei merke man schon jetzt die Auslastung des Partnerlabors. Das liefere das Ergebnis normalerweise nach 16 Stunden, inzwischen seien es 24 Stunden, sagt Ehlers. Das ist auch die Zeitspanne, die das Gesundheitsamt des Landkreises angibt.

PCR: Testzentrum wertet Ergebnisse mit eigenen Geräten aus

Von einer dezenten Nachfrage-Steigerung spricht Seyed Meisam Dormiani vom Unternehmen Dein Corona Testzentrum, das unter anderem jenes im Gifhorner Ratsweinkeller betreibt, wo es auch PCR-Tests vornimmt. Die Ergebnisse werte man mit eigenen POC-Geräten von Bosch, die vom Robert-Koch-Institut zugelassen seien, aus. Man habe in neue Geräte investiert, weil mit einer steigenden Nachfrage zu rechnen sei. Zum Beispiel, wenn immer mehr Leute in Quarantäne kommen und sich frühzeitig freitesten wollen. „Sicherheit kann man nur mit PCR gewährleisten.“ Im Ratsweinkeller seien 90 Prozent der Kunden wegen Schnelltests da und nur zehn wegen PCR-Tests. „An anderen Standorten ist das anders.“ Etwa in Hannover und Düsseldorf, was unter anderem an deren Hauptbahnhöfen und Flughäfen liege.

Wird es bald mehr PCR-Testangebote im Kreis Gifhorn geben?

Ein weiterer Betreiber eines Testzentrums im Kreis Gifhorn will ebenfalls PCR-Tests in sein Sortiment aufnehmen. Doch das geht nicht mal eben so. „Ich bin gerade dabei, mit zwei Laboren zu sprechen.“ Seit zwei Wochen bemühe er sich darum, doch bislang gebe es keine Rückmeldung. „Die sind alle ausgelastet.“ Die nächst gelegenen Anbieter seien in Hannover und Hamburg. Viel weiter weg sollten Labore aber auch nicht sein, damit die Abstriche nicht zu lange nach der Entnahme unterwegs seien.

Von Dirk Reitmeister