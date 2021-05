Gifhorn

Da sitzt Werner Schuster im Besprechungsraum, blickt abwechselnd auf den fast leeren Fitnessgerätepark seines Agil-Studios im Heidland und dann wieder auf die vielen Unterlagen vor sich auf dem Tisch. Seit 15. März 2020 hat Corona hier alles auf den Kopf gestellt, normalen Trainingsbetrieb ist hier niemand mehr gewöhnt.

„Fitnessstudios sind schon wieder vergessen worden“

Abstandsschilder, Hygienehinweise, Desinfektionsmittel prägen das Bild mit. An ein paar wenigen Geräten wird trainiert. „Das geht im Moment nur mit medizinischer Verordnung“, erklärt Schuster. Er greift zu einem Stoß Papiere. „Schon wieder etwas Neues. Eine Quadratmeter-Regelung für den Handel. Die Fitnessstudios sind schon wieder vergessen worden.“ Sein Blick schweift wieder nach unten. „Würden wir auch nach Quadratmetern bemessen, dürften hier 30 Leute trainieren. Aber ich darf nur vier reinlassen.“

Werner Schuster, Inhaber der Agil-Fitnessstudios, errichtet im Heidland einen Outdoor-Trainingspark.

Schuster lacht. „Man braucht schon starke Nerven, um diese Zeit zu überleben.“ Aber er fürchtet: „Das wird nicht jeder in unserer Branche überstehen.“ Zumal er – falls bald weiter gelockert wird – Diskussionen führen muss, wie Geimpfte, Genesene und Getestete mit Nicht-Geimpften zusammen trainieren dürfen und wollen.

Wie trainieren bald Geimpfte und Nicht-Geimpfte?

„Muss man dann jeden markieren, nur zu festen Zeiten Geimpfte und Nicht-Geimpfte getrennt trainieren lassen?“, fragt er sarkastisch. Ja, er könne sich fast schon glücklich schätzen. Den Fitnessstudios würden nach ersten bundesweiten Schätzungen durch die Corona-Krise 20 und mehr Prozent Mitglieder verloren gehen. „Da liegen wir drunter.“

Ans Verlieren mag ein Kämpfer wie Schuster aber gar nicht erst denken. Er studiert täglich neue Verordnungen und Möglichkeiten, Fördergelder zu erhalten. „Ich investiere in die Zukunft“, ist der Agil-Chef fest entschieden. Erste Fakten sind geschafft. Einer der Tennisplätze draußen ist bereits geräumt. Hier soll in Kürze ein Outdoor-Fitnessgeräte-Park stehen – und offen sein für alle Gifhorner. Muskeltraining unter freiem Himmel an 20 Geräten will Schuster Ende Juni/Anfang Juli anbieten.

200.000 Euro investiert der Fitnessstudio-Inhaber

Ganzjährig nutzbar, online buchbar, von einem Trainer betreut und mit Corona-gemäßem Zwei-Meter-Abstand der Geräte. Und weil jede Krankenversicherung verpflichtet sei, zweimal jährlich Präventionskurse zu zahlen, hofft er umso mehr, dass dieses neue Geschäftsmodell ins Laufen kommt. Auch Herzsport und Kinder-Sport biete er künftig draußen an. 200 000 Euro werde das Projekt locker kosten.

Wenn er Glück habe, erhalte er dafür Fördergeld. Wenn nicht? Schuster lächelt: „Es ist ein Wagnis.“ Aber Hauptsache raus aus dem verordneten Stillstand. „Es ist nicht in Ordnung, was mit der Fitnessbranche gemacht wird. Ich investiere jetzt einfach in die Zukunft und hoffe, dass es gut geht.“

„Wirtschaftlich lohnt es sich gerade nicht“

Noch haben aktuell nicht alle Fitnessstudios in Gifhorn überhaupt wieder geöffnet. Bei Fitnessloft heißt es, man warte auf grünes Licht vom Ordnungsamt, um wieder zu starten. Und selbst wer starten durfte, arbeitet nur mit gebremsten Schaum und ganz viel Idealismus. „Wirtschaftlich lohnt es sich gerade nicht“, sagt Toni Forderung, Chef des Injoy Gifhorn. Eine jeweils stark begrenzte Mitgliederzahl darf feste Zeiten zur Nutzung der in Bereiche aufgeteilte Geräte buchen.

„Hoffe, dass dann alle Kollegen wieder aufmachen können“

Den Aufwand dürfe man eher gar nicht gegenrechnen. „Wir arbeiten gesundheitsorientiert. Die Leute leiden unter der Corona-Situation und sind glücklich, trainieren zu können.“ Forderung hofft, dass im August wieder halbwegs normaler Studiobetrieb losgehen kann. „Und ich hoffe, dass dann alle Kollegen wieder aufmachen können.“

