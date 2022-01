Corona in Gifhorn: Zwei weitere Todesfälle und immer mehr Infektionen an Schulen und Kitas

Landkreis Gifhorn

177 Corona-Erkrankungen innerhalb eines Tages meldet das Robert Koch-Institut für den Landkreis Gifhorn. Die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen betrug 1 009, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht von 577,2 auf 569,3. Die Kreisverwaltung informiert außerdem über zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in der vergangenen Woche. Beide Personen gehören zur Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, eine von ihnen war zur Behandlung in einem Krankenhaus.

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz ist um 0,1 auf 7,4 gestiegen, die Intensivbettenbelegung um 0,2 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Im Gifhorner Helios Klinikum werden laut DIVI-Intensivregister aktuell nach wie vor vier Covid-19-Patienten behandelt, drei von ihnen werden beatmet. Auf Normalstation werden zwölf Covid-19-Patienten versorgt, zwei weniger als am Vortag.

In einem Fall wurde die Omikron-Mutation nachgewiesen

Im Gesundheitsamt wurden 58 PCR-Tests vorgenommen, in einer der Stichproben wurde die Omikron-Mutation nachgewiesen. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle liegt jetzt bei 138.

Bei den Alten- und Pflegeheimen sind nach wie vor die Seniorenresidenz am Park in Wesendorf und der Ruhesitz Romantica in Sprakensehl-Bokel mit insgesamt sechs akuten Corona-Fällen betroffen.

Die aktuelle Lage in Schulen und Kitas

Aus Schulen und Kitas meldet die Kreisverwaltung 21 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages, allein an der Grundschule Wesendorf wurden acht Personen positiv getestet. Dort stehen jetzt drei Gruppen unter Quarantäne, zwei weitere Gruppen unter Selbstbeobachtung. Drei positive Tests meldet das Gesundheitsamt aus der IGS Sassenburg, zwei Gruppen stehen unter Selbstbeobachtung. Jeweils zwei positive Tests gab es in der Grundschule im bunten Dreieck in Westerbeck und an der Gebrüder-Grimm-Schule, hier stehen je zwei Gruppen unter Selbstbeobachtung. Und je einen positiven Test gab es in der AWO-Kita Triangel (eine Gruppe in Quarantäne), in der Findorff-Schule Neudorf-Platendorf (eine Gruppe unter Selbstbeobachtung), am Gymnasium Meinersen (eine Gruppe unter Selbstbeobachtung), in der Kita Schönewörde Heidberg (eine Gruppe unter Selbstbeobachtung), in der Grundschule Wahrenholz (zwei Gruppen unter Selbstbeobachtung) und in der Grundschule Parsau (eine Gruppe unter Selbstbeobachtung).

Das sind die aktuellen Quarantäneregeln Nach der Bund-Länder-Konferenz Anfang Januar gelten jetzt neue Quarantäneregeln auch im Landkreis Gifhorn. Das bedeutet: Positiv getestete Personen und Kontaktpersonen müssen grundsätzlich für zehn Tage in Quarantäne. Wer bereits geboostert ist und keine Symptome hat, ist auch dann von der Quarantäne befreit, wenn er Kontaktperson ist. Gleiches gilt für Personen, deren Zweitimpfung oder Genesung weniger als drei Monate zurück liegt. Sowohl Infizierte als auch Kontaktpersonen können sich frühestens ab dem siebten Tag nach dem positiven Testergebnis freitesten, sofern sie symptomfrei sind. Kita-Kinder, Schülerinnen und Schüler dürfen sich bereits nach fünf Tagen aus der Quarantäne freitesten, wenn sie nicht selber infiziert, sondern nur Kontaktpersonen sind und keine Symptome haben. Zum Freitesten ist ein PCR-Test oder ein zertifizierter und vom Testzentrum, Apotheke oder Arztpraxis bescheinigter Schnelltest erlaubt. Dafür darf die Quarantäne verlassen werden, die Tests sind kostenlos. Bei Ausbruchsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen passt das Gesundheitsamt die Quarantänedauer und Teststrategie nach eigenem Ermessen an. Sowohl das positive Testergebnis als auch das Ergebnis des Freitestens ist dem Gesundheitsamt und der jeweiligen Einrichtungsleitung (Kita/Schule) mitzuteilen. Ergänzende Informationen gibt das Land Niedersachsen unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/Quarantaene/hinweise-zur-quarantane-187498.html.

Die Zahl der insgesamt 1 026 Infizierten – vor einer Woche waren es 1 416 – verteilt sich wie folgt auf den Landkreis: Stadt Gifhorn 268 (- 203), Wittingen 35 (- 30), Sassenburg 126 (- 6), Boldecker Land 63 (+ 2), Samtgemeinde Brome 52 (- 66), Samtgemeinde Hankensbüttel 34 (- 4), Samtgemeinde Isenbüttel 99 (+ 9), Samtgemeinde Meinersen 98 (- 67), Papenteich 136 (+ 3), Samtgemeinde Wesendorf 115 (- 28).

Eine Zwischenbilanz der Mobilen Impfteams

Seit Mitte Oktober haben die Mobilen Impfteams des Landkreises, die die Impfungen in den Hausarztpraxen seit Schließung des Impfzentrums des Landes unterstützen, 15 313 Corona-Schutzimpfungen verabreicht, die Zahlen liegen vor bis einschließlich 7. Januar. Es wird nicht differenziert zwischen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen.

