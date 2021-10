Landkreis Gifhorn

42 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden meldet das Robert Koch-Institut am Freitagmorgen für den Landkreis Gifhorn. Die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage liegt bei 179, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 101,0.

Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 aus dem Landkreis Gifhorn 7 706 Personen infiziert gewesen oder aktuell infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis im Zusammenhang mit dem Virus beträgt 192. Das Gesundheitsamt Gifhorn hat weitere 66 Personen getestet.

Acht Covid-19-Patienten werden auf Normalstation behandelt

Der landesweite Stand des Leitindikators Hospitalisierungs-Inzidenz ist um 0,3 auf 3,3 gestiegen, die Intensivbettenbelegung liegt um 0,3 Prozentpunkte höher jetzt bei 4,6 Prozent. Im Gifhorner Helios-Klinikum liegen laut DIVI-Intensivregister nach wie vor drei Covid-19-Patienten auf Intensivstation, von denen zwei beatmet werden. Auf Normalstation sind es laut Helios mit Stand von Donnerstag acht Covid-19-Patienten.

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn gibt es keine akuten Corona-Fälle mehr. In der DRK-Kita Wagenhoff wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes wurde für eine Gruppe eine Quarantäne bis zum 2. November angeordnet. Eine weitere Gruppe befindet sich unter Selbstbeobachtung. Auch in der Kita St. Marien Isenbüttel befindet sich nach einem positiven Fall eine Gruppe bis zum 2. November in Quarantäne.

Von der AZ-Redaktion