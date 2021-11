Gifhorn

Schon auf den ersten Treppenstufen bleibt die Puste weg: Das ist bei Spätfolgen nach einer Corona-Erkrankung ein Klassiker. Über Probleme mit der Lunge berichten zwei Genesene der AZ. Es sind Folgen von Infektionen im Frühjahr vorigen Jahres.

Dass sie nicht erst mit 65 in den Ruhestand gehen wird, damit hat Amtsgerichtsdirektorin Angelika Braut schon länger geliebäugelt. Doch dass es schon in einem Jahr mit 62 so weit sein dürfte, war so nicht geplant. Corona hat es beschleunigt: Im März 2020 war Braut schwer daran erkrankt, lag acht Tage im Krankenhaus. Und das merkt sie heute noch.

Atemprobleme lange nach einer Covid-Erkrankung: Auch Betroffene aus Gifhorn berichten von solchen Langzeit-Folgen. Quelle: Sebastian Gollnow dpa Archiv

„Ich jogge wieder“, freut sich die sportliche 61-Jährige. Doch nicht mehr so wie früher. „Ich kann nicht mehr so lange und so schnell laufen.“ Auch das Schlafen läuft anders: aufgerichtet. Im eigenen Bett ist das Lattenrost hoch eingestellt, im Urlaub braucht sie viele Kissen. Ansonsten findet Braut keinen Schlaf vor lauter Atembeschwerden. Genießt in der Nähe jemand heimelige Kaminwärme, brennen Brauts Bronchien. Relativ häufig greift sie deshalb zu Cortison. Oft sei sie erschöpft vom Schlafmangel und nach der Arbeit.

Im Februar 2020 hatte Randolf Moos als Corona-Opfer der ersten Stunde im Kreis Gifhorn die Erkrankung vom Ski-Urlaub in Ischgl mitgebracht. Drei Wochen lang kämpfte er akut damit, kam gerade so um eine Klinik-Einlieferung herum. Die Beschwerden seien nach Monaten zurück gegangen. Etwa ein halbes Jahr lang hatte er Ruhe. „Ich hatte eigentlich gedacht, damit durch zu sein. Ich bin eines Besseren belehrt worden.“

Vor anderthalb Jahren erkrankt: Randolf Moos hat immer noch Atembeschwerden wegen Corona. Quelle: Christian Bierwagen Archiv

Beim Wanderurlaub vor fünf Wochen zog sich Moos eine Erkältung zu. Die sei nach wenigen Tagen wieder verflogen. Allerdings machte die Lunge plötzlich wieder Scherereien. Sein Hausarzt habe ihn darauf eingestimmt, länger mit Problemen mit der Lunge rechnen zu müssen, die durch Corona wohl in Mitleidenschaft gezogen sei. Nun wartet Moos auf einen Termin bei einem Lungenarzt.

Braut und Moos berichten von Menschen im Bekanntenkreis, die es noch härter getroffen habe und die gestorben seien. Mit Long Covid sei nicht zu spaßen, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt in Gifhorn und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. „Der Long-Covid-Anteil ist Gott sei Dank sehr gering. Aber diejenigen, die es erwischt hat, haben deutliche Beeinträchtigungen.“

Atemnot beim Treppensteigen, Konzentrations- und Schlafstörungen, zählt Ehlers auf. Viele litten unter Depressionen und Angstattacken. „Das ist ein großer, unschöner Strauß an Symptomen.“ Betroffen davon seien längst nicht nur Senioren, sondern auch jüngere Leute.

Mediziner: Ungeimpfte sind das Problem der vierten Welle

Die Betroffenen erholen sich langsam, sagt Ehlers. Unklar sei noch, ob die Leistungsfähigkeit irgendwann wieder ganz auf altem Stand sein wird. Auf Therapeutika sollte man noch nicht setzen. „Da wird was kommen, das ist aber noch weit weg.“ Die Impfung bleibe der größere Sprung im Kampf gegen die Pandemie. „In meinen Augen ist sie ein Segen.“ Denn sie verhindere schwere Erkrankungen. Die Ungeimpften seien das Problem der vierten Welle.

Impfverweigerung: „Ich frage mich, was noch passieren muss“

Braut und Moos sind inzwischen auch geimpft und wollen boostern. Sie hätten sich lieber per Impfstoff immunisiert. „Ich frage mich, was noch passieren muss“, kommentiert Braut, dass sich immer noch Menschen nicht impfen lassen wollen. Moos erlebt immer wieder Diskussionen im Bekanntenkreis darum. „Ich kann nur empfehlen, sich impfen zu lassen.“

Von Dirk Reitmeister