Corona in Gifhorn: Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter 1500

Landkreis Gifhorn

120 neue positive Corona-Fälle meldet das Robert Koch-Institut für den Landkreis Gifhorn, insgesamt sind übers Wochenende damit 498 Infektionen dazu gekommen. Die Gesamtzahl der seit März 2020 infizierten Personen im Landkreis Gifhorn liegt damit bei 24.796. Im Vergleich zum Sonntag sank die Sieben-Tage-Inzidenz um 79,0 auf 1.472,1. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. Seit Freitag hat das Gifhorner Gesundheitsamt 25 weitere Testungen vorgenommen.

Aktuelle Corona-Fälle in den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn werden gemeldet aus der Diakonie Kästorf Hagenhof, der Diakonie Haus Himmelsthür in Triangel, der Seniorenresidenz An den Meerwiesen in Schwülper, dem Seniorenwohnpark Drömling in Rühen und der Lebenshilfe Wohnanlage Westerbeck. Außerdem gibt es Corona-Ausbruchsgeschehen in der Kita „Katharina von Bora“ (ein Fall, Quarantäne für eine Gruppe), in der Kita Hankensbüttel 3 Mühlenstraße (ein Fall, Quarantäne für eine Gruppe), in der Kita Leiferde 2 (zwei Fälle, Quarantäne für eine Gruppe), im Sprachheilkindergarten „Pusteblume“ Gifhorn (ein Fall, Quarantäne für eine Gruppe) und im Thomas Kindergarten Neudorf-Platendorf (ein Fall, Quarantäne für eine Gruppe).

Das DIVI-Intensivregister informiert über zwei Covid-19-Intensivpatienten im Helios Klinikum Gifhorn, beide werden beatmet. Von den zwölf aktuell zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind zwei frei. Darüber hinaus werden auf Normalstation 17 Covid-19-Patienten versorgt.

Von der AZ-Redaktion