Corona in Gifhorn: Sechs weitere Todesfälle und 509 Neuinfektionen

Landkreis Gifhorn

Das ist neuer Rekord: 509 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages meldet das Robert Koch-Institut am Donnerstag für den Landkreis Gifhorn. Außerdem sind sechs weitere Todesfälle gemeldet worden.

Alle sechs im Zusammenhang mit dem Virus Verstorbenen gehören laut Kreisverwaltung zur Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Todesfälle wurden nachträglich gemeldet: Sie ereigneten sich im Zeitraum zwischen Mitte Dezember und vergangener Woche.

Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf 1.354,8

Die Zahl der positiv getesteten Personen im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie steigt auf 17 834 seit März 2020. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert um 88,6 auf 1 354,8. Das Gesundheitsamt hat innerhalb eines Tages 266 Personen getestet. Die Gesamtzahl der Impfungen durch die Mobilen Impfteams (MIT), die die Impfaktionen in Arztpraxen und Apotheken unterstützen, beträgt mittlerweile 19 887, wobei Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen nicht getrennt aufgelistet sind. Die meisten impfungen erfolgten kurz vor Weihnachten mit 2 035 und in der ersten Januarwoche mit 2 577.

Mittlerweile ist das Virus auch in zahlreichen Alten- und Pflegeheimen wieder ausgebrochen, betroffen sind der Ruhesitz Romantica Sprakensehl-Bokel, das Haus an den Eichen Seershausen, die Diakonie Kästorf, die Seniorenresidenz Wesendorf, das Seniorengut Sonnenheide Groß Oesingen, die Seniorenresidenz Meine, das Christinenstift, Haus Eichenhof in Westerbeck und das DRK Pflegewohnhaus Calberlah.

Aus Kitas und Schulen meldet die Kreisverwaltung zwei positive Tests im Kinderzentrum Pusteblume in Schwülper (zwei Gruppen in Quarantäne), fünf Coronafälle in der Kita Regenbogen Rühen (eine Gruppe in Quarantäne), drei in der Grundschule Wahrenholz (eine Gruppe in Quarantäne), ein Fall in der Kita Müden (eine Gruppe in Quarantäne), ein Fall in der Kita „Am Sportzentrum (eine Gruppe in Quarantäne).

Die Zahl der akuten Fälle hat sich beinahe verdoppelt

Die insgesamt 2 471 akuten Fälle (Vorwoche: 1 463) verteilen sich wie folgt: Stadt Gifhorn 661 (+ 289), Stadt Wittingen 95 (+ 45), Sassenburg 230 (+ 84), Boldecker Land 163 (+ 65), Samtgemeinde Brome 216 (+ 89), Samtgemeinde Hankensbüttel 86 (+ 36), Samtgemeinde Isenbüttel 193 (+ 42), Samtgemeinde Meinersen 260 (+ 91), Papenteich 289 (+ 139), Samtgemeinde Wesendorf 278 (+ 128).

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 11,6 (+ 0,2), die Intensivbettenbelegung unverändert bei 5,8 Prozent. Von den zwölf Intensivbetten in Gifhorn sind zehn belegt, zwei davon von Covid-19-Patienten. Beide werden invasiv beatmet. Auf Normalstation werden fünf Covid-19-Patienten versorgt.

Von der AZ-Redaktion