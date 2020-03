Gifhorn: Notbetreuung in Schulen und Kitas kaum gefragt

Gifhorn

Das Coronavirus hat dafür gesorgt, dass auch Schulen und Kitas in Gifhorn seit Montag dicht sind. Der erwartete Ansturm auf die Notfallbetreuung blieb jedoch aus. Eltern haben sich 14 Tage vor Beginn der Osterferien selbst um Betreuung und Unterbringung ihres Nachwuchses gekümmert.

Ein Lob an die Eltern

„Selbstverständlich haben wir uns auf die Einrichtung von Notfallgruppen eingestellt, doch das Angebot ist aktuell nicht nachgefragt“, berichtet Sonja Sander vom Kindergarten der Paulus-Gemeinde. Die Einrichtung am Brandweg – an normalen Tagen betreuen dort 22 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als 100 Kinder – war am ersten Shutdown-Tag komplett leer. „Das hat auch uns überrascht, doch offenbar haben alle Eltern dass Wochenende genutzt, um eigene Betreuungsmöglichkeiten auf die Beine zu stellen“, lobt Jander die Mütter und Väter.

Einige Mitarbeiter sind im Urlaub

Die Notfallgruppen, die man Kindern von Eltern angeboten habe, die beispielsweise im Gesundheitsbereich tätig sind, hätten nicht geöffnet werden müssen, so Jander. „Obwohl wir Betroffene auch telefonisch darauf aufmerksam gemacht haben“, so die Kita-Chefin. Bedarf sei trotzdem nicht angemeldet worden. Das Paulus-Kita-Team nutze nun die Zeit, um Überstunden abzubauen. Jander: „Einige haben auch Urlaub genommen.“

Entspannte Lage an der Adam-Riese Schule

Entspannt stellte sich die Situation am Montag auch an Gifhorns Adam-Riese-Schule (360 Grundschüler, 40-köpfiges Team) dar. „Aktuell sind keine Kinder im Gebäude – die angebotene Notbetreuung wurde nicht nachgefragt“, berichtet Schulleiter Heiko Winkelmann. Natürlich werde das Angebot der Notbetreuung für Kinder von Eltern besonderer Berufsgruppen aufrecht erhalten. Winkelmann lobt ebenfalls das „tolle Krisenmanagement“ der Väter und Mütter, denen es über das Wochenende selbst gelungen war, die Betreuung zu organisieren.

Eine Schülerin an der Ende-Schule

Notfallbetreuung für lediglich eine Schülerin an der Michael-Ende-Schule am Pommernring: „Beide Elternteile sind in medizinischen Berufen beschäftigt“, weiß Rektorin Ulrike Schachtrupp-Jürgen. Ansonsten habe es keine weiteren Bedarfsanmeldungen gegeben. Wie auch an allen anderen Schulen würde das 20-köpfige Team – es betreut sonst 260 Kinder – nun die Zeit nutzen, „um inhaltlich und konzeptionell zu arbeiten und Unterricht vorzubereiten“.

OHG profitiert von VW

„Null Schülerinnen und Schüler in den Notfallbetreuungsgruppen“, bezieht Susanne Pilarski, Chefin des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) Position. „Wir profitieren von VW – dort sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt worden und nehmen die Kinderbetreuung selbst in die Hand“, vermutet die OHG-Chefin, die für knapp 800 Kinder und Jugendliche und 70 Lehrkräfte verantwortlich ist. Klassenfahrten und Tagesflüge absagen, Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler im Internet bereit stellen, Fachgruppen-Arbeit erledigen oder die Internet-Seite auf Vordermann bringen: Pilarski geht mit ihrem Team bis zu den Osterferien eine Menge Aufgaben an. „Es ist jedoch ein Riesenglück, dass es durch den Wechsel auf G 9 in diesem Jahr bei uns kein Abitur gibt“, so die OHG-Chefin.

Von Uwe Stadtlich