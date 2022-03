Corona in Gifhorn: Landkreis meldet vier weitere Todesfälle

Landkreis Gifhorn

Für den Landkreis Gifhorn meldet das Robert Koch-Institut vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Der Landkreis konkretisiert: Die Todesfälle wurden nachgemeldet aus der ersten, dritten und vierten Februar-Woche. Alle vier Verstorbenen gehörten zur Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Insgesamt sind damit inzwischen 269 Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises an oder mit Corona verstorben.

Außerdem wurden 411 neue laborbestätigte positive Corona-Tests gemeldet, sodass die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 jetzt bei 25 356 liegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 1.445,0, ist also um 6,7 gestiegen. Die Sieben-Tage-Fallzahl liegt bei 2.561. Das Gesundheitsamt hat innerhalb eines Tages weitere 276 PCR-Tests vorgenommen.

Akute Fälle in Alten- und Pflegeheimen, Kitas und Schulen

Nach wie vor sind vier Alten- und Pflegeheime von akuten Corona-Fällen betroffen: Seniorenresidenz An den Meerwiesen in Schwülper, Seniorenwohnpark Drömling in Rühen, Lebenshilfe Wohnanlage Westerbeck und neu hinzugekommen das Seniorenzentrum Ehra. In folgenden Schulen und Kitas gab es neue Corona-Ausbrüche mit Quarantäne-Anordnungen: Kita „Haus der kleinen Füße“ in Brome (drei Infektionen, eine Gruppe in Quarantäne), DRK-Kita Steinhorst (eine Infektion, eine Gruppe in Quarantäne), Realschule am Drömling Rühen (drei Infektionen, eine Gruppe in Quarantäne), Grundschule Wittingen (drei Infektionen, eine Gruppe in Quarantäne), Kita Gänseblümchen Gifhorn (zwei Infektionen, eine Gruppe in Quarantäne), DRK-Krippe Meinersen Süd (eine Infektion, eine Gruppe in Quarantäne).

Laut DIVI-Intensivregister liegen unverändert zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation des Gifhorner Helios Klinikums, beide werden invasiv beatmet. Von den zwölf Intensivbetten sind zwei noch frei. Auf Normalstation liegen wieder zwei Covid-19-Patienten mehr als am Vortag, es sind jetzt 17.

Von der AZ-Redaktion