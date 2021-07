Gifhorn

Dieser Trend ist erfreulich und macht Hoffnung: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Gifhorn den zweiten Tag in Folge auf Sinkflug. Am Sonntag lag der Wert laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) nur noch bei 17,0 (Vortag 17,6). Noch am Freitag betrug die von den RKI-Experten gemeldete 7-Tage-Inzidenz 19,8.

Für den Sonntag tauchen auf dem Internet-Dashboard des RKI für den Kreis Gifhorn lediglich vier neue Covid-19-Fälle auf. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten liegt nun bei 6180. Neue Todesfälle wurden vom RKI nicht vermeldet. Mit oder an Corona sind im Kreis Gifhorn bisher 191 Menschen gestorben.

Am Mittwoch, 28. Juli, gibt es im Impfzentrum in der Stadthalle die Möglichkeit, ohne Voranmeldung eine Erstimpfung zu erhalten. Verimpft werden dort in der Zeit von 9 bis 16.30 Uhr Biontech und Moderna.

Von Uwe Stadtlich