Landkreis Gifhorn

Zum ersten Mal seit langem ist die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn wieder unter der nächsten Grenze für Lockerung: Laut RKI liegt sie am Dienstagmorgen bei 9,6. Damit weitere Lockerungen in Kraft treten können, muss nun allerdings zunächst wieder an fünf Werktagen in Folge dieser Grenzwert von 10 unterschritten werden – in diesem Fall wären durchgehende niedrigere Werte bis Samstag erforderlich, damit am Montag weitere Corona-Regeln gelockert werden.

Land denkt über Erleichterungen bei Kontaktbeschränkungen nach

Das Land informiert, dass zurzeit darüber hinaus über weitere Lockerungen nachgedacht werde. Die Landesregierung arbeite an einer weiteren Änderung der Corona-Verordnung mit diversen Lockerungen für Landkreise und Kreisfreie Städte mit einer Inzidenz unter 10 und an einer moderaten Erleichterung bei den Kontaktbeschränkungen in Regionen zwischen 10 und 35. Der Verordnungsentwurf soll am Mittwoch mit den Ressorts, den Verbänden und dem Landtag abgestimmt werden.

Im Landkreis gab es laut RKI innerhalb des vorigen Tages keine Neuinfektion, die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen betrug 17. Es gab 183 Verstorbene im Zusammenhang mit dem Virus. Das Gesundheitsamt hat im Verlauf des Montags weitere 23 Personen getestet. Das DIVI-Intensivregister meldet für das Helios-Klinikum zwölf Intensivbetten, die auch alle belegt sind, eines davon mit einem Covid-19-Patienten. Dieser wird auch beatmet. Stand Montag lagen auf Normalstation zwei Covid-19-Patienten.

Geplant ist, Treffen von bis zu zehn Personen aus zehn Haushalten zu gestatten

Zu den Lockerungen, die das Land Niedersachsen überdenkt, gehört auch eine moderate Lockerung der privaten Kontaktbeschränkungen, die Begrenzung auf drei Haushalte soll bereits bei einer Inzidenz zwischen 10 und 35 entfallen, möglich wären dann Treffen von bis zu zehn (über 14-jährigen) Personen aus bis zu 10 Haushalten zuzüglich vollständig geimpfte und genesene Personen.

Von der AZ-Redaktion