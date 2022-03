Die Gesamtzahl der an oder mit dem Corona-Virus Verstorbenen im Landkreis Gifhorn erhöht sich auf 260. Und mit 588 laborbestätigten Neuinfektionen innerhalb eines Tages steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz erneut an.

Corona in Gifhorn: Erneut ein Todesfall und 588 Neuinfektionen innerhalb eines Tages

