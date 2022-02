Corona in Gifhorn: Drei neue Todesfälle und 555 Neuinfektionen

Landkreis Gifhorn

Drei Todesfälle meldet die Landkreisverwaltung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, alle drei sind nachgemeldet aus der vergangenen Woche. Damit liegt die Gesamtzahl der Todesfälle seit März 2020 bei 265. Die drei Verstorbenen gehörten zur Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es gab 555 neue laborbestätigte Corona-Fälle, dabei handelt es sich aufgrund von Netzwerkproblemen teilweise um Nachmeldungen aus den Vortagen, wie die Kreisverwaltung mitteilt.

Die Gesamtzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt damit bei 2.679, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt um 92,5 wieder an auf 1.511,6. Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch weitere 61 PCR-Tests vorgenommen.

Corona-Infektionen gibt es aktuell in folgenden Alten- und Pflegeheimen: Diakonie Kästorf Hagenhof, DRK Pflegewohnhaus Calberlah, Diakonie Haus Himmelsthür Triangel, Seniorenresidenz An den Meerwiesen Schwülper, Seniorenwohnpark Drömling Rühen, Lebenshilfe Wohnanlage Westerbeck. Lediglich für die DRK-Kita Nord Löwenzahn in Gifhorn meldete das Gesundheitsamt einen weiteren Corona-Ausbruch. Eine Person wurde positiv getestet, eine Gruppe geht in Quarantäne.

Die Gesamtzahl der aktuell Infizierten im Landkreis Gifhorn ist von 2451 auf 2845 gestiegen. Die Verteilung sieht so aus: Gifhorn 738 (+ 144); Wittingen 146 (+ 38); Sassenburg 191 (- 1); Boldecker Land 168 (+ 38); Samtgemeinde Brome 306 (+ 22); Samtgemeinde Hankensbüttel 211 (+ 89); Samtgemeinde Isenbüttel: 226 (+ 29); Samtgemeinde Meinersen 291 (+ 23); Papenteich 249 (- 21); Samtgemeinde Wesendorf 319 (+ 33).

Die landesweite Hospitalisierung ist mit 10,1 unverändert, die Belegung der Intensivbetten ist von 5,5 auf 5,2 Prozent gesunken. Das DIVI-Intensivregister meldet fürs Gifhorner Helios Klinikum zwei statt wie am Mittwoch drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation, beide werden beatmet. Es gibt 17 Covid-19-Patienten auf der Normalstation, zwei mehr als am Vortag.

Von Christina Rudert