Das Landesgesundheitsamt meldet für den Landkreis 24 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage betrug 160, die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 90,6. Im Gesundheitsamt wurden im Verlauf des Donnerstags 58 Personen getestet.

Die Gesamtzahl der Testungen im Gesundheitsamt liegt damit jetzt bei 21 171, die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie bei 5 254. In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn bleibt es bei 16 aktiven Corona-Fällen, betroffen sind das Christinenstift in Kästorf, der Seniorenwohnpark Drömling in Rühen und das Haus Niedersachsen in Oerrel.

Außerdem wurden in der Kita Spatzennest in Gifhorn zwei weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet, an der bereits angeordneten Quarantäne bis zum 3. Mai ändert sich nichts. In der Gemeinschaftsunterkunft in Kästorf wurden acht weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes bleibt auch dort die bereits angeordnete Quarantäne bis zum 3. Mai bestehen. Und an der Grundschule Hillerses wurde eine Person positiv getestet. Daraufhin ist jetzt eine Gruppe bis Dienstag, 27. April, in Quarantäne.

Laut DIVI-Intensivregister sind sechs Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung im Gifhorner Helios-Klinikum, drei werden beatmet. Auf der Homepage, auf der Helios über die Auslastung seiner Kliniken informiert, ist von acht Covid-19-Patienten auf der Intermediate-Care-Station die Rede, einer mehr als am Vortag. Dafür sank die Zahl der Covid-19-Patienten auf Normalstation von 15 auf zwölf.

