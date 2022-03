Corona in Gifhorn: 551 Neuinfektionen an einem Tag

Landkreis Gifhorn

Das Robert Koch-Institut hat am Donnerstagmorgen 551 Corona-Neuinfektionen aus dem Landkreis Gifhorn gemeldet. Das Gifhorner Gesundheitsamt weist darauf hin, dass es sich dabei teilweise um Fälle vom Vortag handelt, die wegen technischer Probleme nicht gemeldet werden konnten. Damit beträgt die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie 28.618, die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 2.592, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt minimal auf 1.462,5. Es bleibt bei 272 Todesfällen.

Das Gesundheitsamt Gifhorn hat mittlerweile 42.718 Tests vorgenommen, 166 sind in den vergangenen 24 Stunden dazu gekommen. Aus folgenden Alten- und Pflegeheimen werden noch akute Corona-Fälle gemeldet: Seniorenzentrum Ehra, Lebenshilfe Ernst-Calberlah-Haus Gifhorn und Michaelisheim Brome.

Weitere Corona-Ausbrüche in drei Kitas

Außerdem gibt es weitere Corona-Ausbruchsgeschehen in drei Kitas: St. Alfrid am Koppelweg in Gifhorn (vier Fälle, Quarantäne für eine Gruppe), Kita Dannenbüttel (mehrere Fälle, Quarantäne für eine Gruppe), Kita Abrahams Kinder Gifhorn (zwei weitere Fälle, die bereits bestehende Quarantäne wurde verlängert).

Vor einer Woche meldete der Landkreis 2.764 akute Corona-Fälle, diese Zahl ist auf 2.662 in dieser Woche gesunken. Die Verteilung: Stadt Gifhorn 674 (+/- 0), Stadt Wittingen 210 (+ 31), Sassenburg 210 (+ 23), Boldecker Land 155 (- 1), Samtgemeinde Brome 303 (- 1), Samtgemeinde Hankensbüttel 78 (- 112), Samtgemeinde Isenbüttel 239 (+ 21), Samtgemeinde Meinersen 237 (- 52), Papenteich 306 (+ 16), Samtgemeinde Wesendorf 250 (- 27).

Vier Covid-19-Patienten mehr als am Vortag auf Normalstation

Auf der Intensivstation des Gifhorner Helios Klinikums werden unverändert zwei Covid-19-Patienten behandelt, einer von ihnen wird beatmet. Und auf der Normalstation liegen 14 Covid-19-Patienten, vier mehr als am Vortag.