Gifhorn

Der Inzidenzwert im Kreis Gifhorn kratzt seit Tagen an der 200-er Marke. Damit liegt er rund doppelt so hoch wie Mitte November vorigen Jahres. Dennoch ist nach Ansicht von niedergelassenen Ärzten im Kreis die Situation weniger dramatisch zu bewerten. Es sei eine Frage von Quantität auf der einen und Qualität auf der anderen Seite.

„Die Zahlen steigen deutlich an“, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt in Gifhorn und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Sein Kollege Dr. Carsten Gieseking, Sprecher des Hausärzteverbandes, hat „so viele Corona-Positive wie noch nie“ in seiner Praxis in Müden. Allerdings habe er keine intensiven Fälle. Er warnt deshalb davor, auf die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner zu starren. „Die Inzidenz sagt nicht viel.“

Dr. Klaus-Achim Ehlers: „Die Impfung zeigt die volle Wirkung.“ Quelle: Dirk Reitmeister Archiv

Die Infizierten trügen zwar das Virus in sich, erkrankten in der Regel aber nicht mehr erheblich daran, steht für die beiden Mediziner fest. „Die Impfung zeigt die volle Wirkung“, sagt Ehlers. „Die Alten und Vulnerablen haben wir weitgehend durchgeimpft“, sagt Gieseking. „Selbst wenn es einmal einen Impfdurchbruch geben sollte, ist der Verlauf in aller Regel deutlich ungefährlicher.“

Vor allem steige die Inzidenz gerade bei Kindern und jungen Erwachsenen. „Da gibt es so selten dramatische Verläufe“, winkt Gieseking ab. In Einzelfällen seien „übelste Schicksale“ möglich, die seien aber so selten, dass Gieseking sogar dafür wäre, die Infektionswelle unter Kindern und Jugendlichen laufen zu lassen, um endlich eine Herdenimmunisierung zu erreichen.

„Die Booster-Impfung ist sicherlich wichtig“, blickt Ehlers voraus auf die kommenden Wochen und Monate. „Das Ding ist noch nicht gelaufen.“ Es gebe Menschen, bei denen die Impfwirkung nach sechs Monaten deutlich nachlasse, während bei anderen der Impfschutz noch gut sei. Ehlers ist dafür, allen Interessierten eine Drittimpfung zu verpassen.

Warnung vor Arbeitsüberlastung: „Sind in Praxen an der Kante“

Dr. Carsten Gieseking: „Wir sind in den Praxen an der Kante.“ Quelle: Hilke Kottlick Archiv

Gieseking sieht das etwas anders. Bei Älteren mache das Boostern durchaus Sinn, aber nicht bei allen Geimpften. Dabei führt er nicht nur medizinische Argumente an. Es gehe ihm auch um das Organisatorische. Während Ehlers davon überzeugt ist, dass die niedergelassenen Ärzte die Auffrischungsimpfungen gewuppt bekommen, wenn nicht gerade alle auf einmal kämen, sieht Gieseking das skeptisch. „Wir sind in den Praxen an der Kante.“ Termine vereinbaren, Abstand halten, 15 Minuten Nachbeobachtung: Die Organisation bleibe aufwändig. Und dabei hätten die Praxen gerade mit einer beispiellosen Welle an grippalen Infekten zu tun und seien somit mehrfach belastet. Auch weil Personal selbst erkrankt ausfalle.

Gieseking ärgert sich bei der Gelegenheit auch über die mangelnde finanzielle Wertschätzung der Kostenträger für das medizinische Fachpersonal in den Praxen. „Die Hauptcoronalast wird nicht in den Krankenhäusern getragen, sondern die haben wir hier bei uns.“ Applaus gebe es schon lange nicht mehr, geschweige denn einen akkuraten Bonus, der jetzt langsam mal fällig wäre.

Nachfrage nach Impfungen steigt auch im Kreis Gifhorn

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen steigt auch nach Erfahrungen von Ehlers und Gieseking aktuell wieder an – vor allem nach Drittimpfungen, leicht auch wegen des steigenden Drucks nach Erstimpfungen. Während Ehlers sich den Forderungen nach bundesweiten 2G-Regelungen anschließt, hält Gieseking davon gar nichts. „Ich bin überhaupt kein Freund von maximalem Zwang.“

Helios: Deutlich mehr Ungeimpfte auf Intensivstationen „Wie auch die Inzidenz im Landkreis Gifhorn steigen die Fallzahlen in unserem Klinikum“, teilt Gifhorns Helios-Sprecherin Lisa Iffland auf AZ-Nachfrage mit. Am Dienstag waren drei Corona-Infizierte auf der Intensivstation, vier auf der Intermediate Care Station und elf auf Normalstation. „Die meisten Covid-19-Patienten wurden im Frühjahr in unserem Klinikum behandelt.“ Die deutschlandweite Helios Statistik zeigt, dass im Vergleich wenige geimpfte Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden. „Derzeit steigt die Zahl der Geimpften auf den Normalstationen an“, so Prof. Dr. Andreas Meier-Hellmann, Helios Geschäftsführer Medizin. Die Kliniken hätten immer mehr ältere geimpfte Patientinnen und Patienten, die Ungeimpften seien im Vergleich durchschnittlich 20 Jahre jünger. Die konzernweite Auswertung des Impfstatus zeige, dass die Zahl der nicht geimpften Covid-19-Patientinnen und -Patienten bei Helios weiterhin größer ist als die der Geimpften. „Auf den Intensivstationen ist der Unterschied besonders deutlich zu erkennen“, so das Unternehmen auf seiner Homepage. Zu berücksichtigen sei, dass bei den Covid-19-Patienten nicht unterschieden werde, ob sie ursächlich wegen Covid-19 in stationärer Behandlung sind oder Covid-19 eine Nebendiagnose ist. Es sei daher möglich, dass ein Teil der vollständig geimpften stationären Patientinnen und Patienten gar nicht wegen Corona behandelt werden. Aufgrund des Anstiegs der Corona-Fallzahlen spricht das Helios Klinikum Gifhorn ab sofort erneut Einschränkungen der Besuchsregeln aus. Um die Besucherströme besser regulieren zu können, werden sie täglich auf die Zeit von 13 bis 17 Uhr eingegrenzt. Es gelten 3G und pro Patient nur eine besuchende Person.

2G sei nicht sicherer als 3G, findet der Müdener Mediziner. Im Gegenteil: Ein frisch getesteter Mensch könne sauberer als ein nicht getesteter, aber möglicherweise unbemerkt infizierter Geimpfter sein.

Von Dirk Reitmeister