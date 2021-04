Landkreis Gifhorn

Angesichts niedriger Inzidenzwerte über mehrere Tage ermöglichen einige Kommunen in Niedersachsen von diesem Donnerstag an wieder mehr Präsenzunterricht und Kinderbetreuung – und Gifhorn gehört dazu. Die Schulen starten wieder in den Wechselunterricht (Szenario B) und Kitas ersetzen die Notbetreuung durch einen eingeschränkten Regelbetrieb.

Anders als in der Bundes-Notbremse, die erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 165 den Präsenzunterricht verbietet, gelten im Land Niedersachsen strengere Regeln. Hier heißt es in der Corona-Verordnung, dass das Szenario C mit Homeschooling – von dem es ein paar Ausnahmen gibt – bereits ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 an drei aufeinander folgenden Werktagen gilt. Eine Lockerung hingegen ist erst möglich, wenn die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100 liegt. Das ist im Landkreis seit dem 22. April der Fall.

Deshalb gilt ab Donnerstag für Schulen:

Unterricht findet in getrennten Lerngruppen statt, denen maximal 16 Personen angehören dürfen.

Schülerinnen und Schüler, die zur Schule kommen, müssen sich zweimal wöchentlich auf Corona testen. Eltern, die ihre Kinder trotzdem lieber im Homeschooling belassen möchten, können eine Präsenzbefreiung beantragen.

Nachmittagsangebote an offenen Ganztagsschulen gibt es nicht.

Mittagessen ist unter der Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln grundsätzlich möglich.

Außerhalb der Unterrichtsräume ist grundsätzlich in gekennzeichneten Bereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, in den Klassenräumen gilt eine solche Pflicht ebenfalls. Ausgenommen sind die Schüler der 1. bis 4. Jahrgänge, sobald sie an ihrem Platz sitzen.

Für die Kitas gelten folgende Regeln:

Es gibt einen eingeschränkten Betrieb mit verschärften Hygieneanforderungen, aber ein Betreuungsangebot für alle Kinder.

Neuaufnahmen sind zulässig.

Die Betreuung findet in Gruppen statt, die aber unter sich bleiben müssen – gruppenübergreifende Früh- und Spätdienste gibt es nicht, offene oder teiloffene Gruppenarbeit ist nicht erlaubt. Die Gruppen bekommen feste Räume zugewiesen, gruppenübergreifende Räume und das Außengelände dürfen immer nur von einer Gruppe auf einmal genutzt werden. Ausnahme: Das Außengelände ist groß genug, um es räumlich für verschiedene Gruppen aufzuteilen.

Beschäftigte müssen Masken tragen.

Diese Regeln gelten so lange, bis an drei aufeinander folgenden Werktagen der Inzidenzwert von 100 überschritten ist. Am vierten Werktag in Folge muss der Landkreis dann erneut eine Allgemeinverfügung erlassen, die am fünften Tag in Kraft tritt.

Von der AZ-Redaktion