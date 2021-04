Corona im Landkreis Gifhorn: So sind die Zahlen in den Städten und Samtgemeinden.

Landkreis Gifhorn

Die Infektionszahlen steigen weiter an: Das Landesgesundheitsamt hat am Donnerstagmorgen 43 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden aus dem Landkreis Gifhorn gemeldet. Die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage beträgt 289. Die 7-Tage-Inzidenz ist um 22,7 auf 163,7 gesunken. Im Gesundheitsamt wurden 95 weitere Personen innerhalb eines Tages getestet – seit Beginn der Pandemie gab es damit 20 188 Tests mit insgesamt 5054 positiven Ergebnissen. Außerdem wurde ein weiteres Todesopfer gemeldet. Die ältere Person verstarb bereits in der 13. Kalenderwoche Ende März/Anfang April. Die Zahl der Todesopfer erhöht sich damit auf 169.

Die Gesamtzahl der Impfungen im Landkreis Gifhorn liegt jetzt bei 32 392

Die Kreisverwaltung informiert donnerstags auch über die Zahl der Impfungen, wobei Erst- und Zweitimpfungen zusammengefasst sind. Innerhalb einer Woche erhielten 4355 Personen eine Corona-Schutzimpfung, die Gesamtzahl liegt bei 232 392. Außerdem informiert die Kreisverwaltung über die Zahl der nachgewiesenen Corona-Mutationen – das sind 141 neue Fälle innerhalb von einer Woche, die Gesamtzahl liegt jetzt bei 639.

Aktuelle Zahlen aus den Gebietseinheiten, die Differenz ergibt sich zu den Zahlen vom vergangenen Donnerstag: Stadt Gifhorn: 172 (+ 40); Stadt Wittingen: 29 (+ 4); Gemeinde Sassenburg: 29 (+ 19); Samtgemeinde Boldecker Land: 19 (+ 9); Samtgemeinde Brome: 31 (+ 2); Samtgemeinde Hankensbüttel: 14 (+ 9 4); Samtgemeinde Isenbüttel: 38 (+ 2); Samtgemeinde Meinersen: 27 (- 4); Samtgemeinde Papenteich: 42 (+ 2); Samtgemeinde Wesendorf: 19 (+ 9); Gesamt: 418 (+ 92).

An den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn gibt es derzeit 16 Fälle. Sie verteilen sich auf das Christinenstift in Gifhorn sowie den Seniorenwohnpark Drömling in Rühen.

Von unserer Redaktion