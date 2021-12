Corona im Landkreis Gifhorn: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Landkreis Gifhorn

Keine neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Landkreis Gifhorn am Samstag vermeldet, nachdem am Freitag sieben Todesfälle aus November und Dezember nachgemeldet worden waren. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt damit am Samstag weiter bei 231. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Samstag auf den Wert von 185,1 (-17,9) gesunken. Seit Beginn der Pandemie wurden 10.650 (+21) Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. In den vergangenen sieben Tagen sind 328 Neuinfektionen hinzu gekommen. Das Gesundheitsamt hat 34.392 (+17) Tests vorgenommen (Stand 17. Dezember).

Fünf Patienten auf der Intensivstation

Die niedersachsenweite Hospitalisierungsinzidenz lag am Freitag bei 6,0 (+/-0). Die Intensivbettenbelegung betrug 10,6 Prozent (+/-0). Im Helios-Klinikum Gifhorn wurden laut DIVI-Intensivregister fünf Covid-19-Patienten auf Intensivstation behandelt, einer von ihnen wurde invasiv beatmet – Helios selbst meldet acht Covid-19-Patienten auf Intensivstation. Auf Normalstation wurden laut Helios-Statistik 21 Covid-19-Patienten behandelt.

Von der AZ-Redaktion