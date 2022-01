Corona im Landkreis Gifhorn: Inzidenz steigt weiter sprunghaft

Landkreis Gifhorn

Nach 425,4 am Donnerstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn am Freitagmorgen weiter gestiegen auf 443,5. Das Robert Koch-Institut meldet 121 neue Fälle, insgesamt waren im Landkreis Gifhorn seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 mittlerweile 12 959 Personen mit Corona infiziert. Es bleibt bei 244 Todesfällen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI 786 neue Covid-19-Infektionen mitgeteilt. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat innerhalb von 24 Stunden 153 weitere PCR-Tests vorgenommen. Die Omikron-Variante wurde bei stichprobenartigen Erhebungen in 17 Tests nachgewiesen.

Drei Neuinfektionen in einem Alten- und Pflegeheim

Die aktuelle Situation in Alten- und Pflegeheimen: Laut Kreisverwaltung gibt es drei Neuinfektionen im Ruhesitz Romantice in Sprakensehl-Bokel, außerdem sind noch drei Fälle aktiv in der Seniorenresidenz am Park in Wesendorf.

Aus Schulen und Kitas meldet der Landkreis 14 weitere positive Tests: zwei aus der Kita am Lerchenberg in Wesendorf (Quarantäne für zwei Gruppen), einen aus der Kita Sprakensehl (Quarantäne für eine Gruppe), vier aus der Kita Schulstraße in Isenbüttel (bereits bestehende Quarantäne verlängert), zwei im Waldkindergarten Meinersen (Quarantäne für eine Gruppe), einen an der Freiherr-vom-Stein-Schule (eine Gruppe unter Selbstbeobachtung), zwei von der IGS Sassenburg (eine Gruppe unter Selbstbeobachtung) und zwei vom Gymnasium Meinersen (zwei Gruppen unter Selbstbeobachtung).

Leicht steigende Zahlen von der Normalstation

Landesweit steigt die Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,6 auf 5,9, wobei die Belegung der Intensivbetten durch Covid-19-Patienten von 5,4 auf 4,9 Prozent gesunken ist. Laut DIVI-Intensivregister liegen auf der Intensivstation des Gifhorner Helios Klinikums unverändert zwei Covid-19-Patienten, die auch beide beatmet werden. Helios selber informiert mit Stand von Donnerstag über 14 Corona-Patienten auf Normalstation, drei mehr als am Vortag.

Von der AZ-Redaktion