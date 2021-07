Corona im Landkreis Gifhorn: Inzidenz liegt am Dienstag stabil bei 0,6

Gifhorn

Das Gifhorner Gesundheitsamt testet weiter, die Corona-Zahlen bleiben aber stabil. Der Landkreis meldete am Dienstag erneut keine weiteren Neuinfektionen, die Zahl der seit Beginn der Pandemie jemals infizierten Personen bleibt damit bei 6114. 187 von ihnen sind im Zusammenhang mit dem Virus bisher gestorben. In den vergangenen 7 Tagen gab es eine Neuinfektion, die 7-Tage-Inzidenz liegt damit weiterhin bei 0,6. Seit der Meldung am Montag hat das Gifhorner Gesundheitsamt 42 weitere Tests vorgenommen – die Zahl der Tests insgesamt steigt damit auf 25 505.

Von der AZ-Redaktion